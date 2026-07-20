Cezary Żak ujawnia kolejną rzecz z "Rancza". Wielkie spotkanie po latach!

"Ranczo" wróci na ekrany

Zdjęcia do sześcioodcinkowej miniserii pt. "Ranczo. Zemsta wiedźm" wystartowały w czerwcu 2026 roku. Produkcja stanowi bezpośrednią kontynuację kultowego serialu i definitywnie domyka losy bohaterów, przenosząc akcję o dekadę do przodu. Fabuła opiera się na odnalezionym w szufladzie, oryginalnym i zaktualizowanym do współczesnych realiów scenariuszu zmarłego Andrzeja Grembowicza. Za reżyserię odpowiada twórca sukcesu poprzednich sezonów, Wojciech Adamczyk. Kluczowym elementem nowej opowieści jest wątek dorosłej Dorotki, córki Lucy i Kusego, w którą wciela się Karolina Ludwiniak. Do swoich flagowych ról powrócili Cezary Żak jako brat bliźniak zmarłego wójta oraz proboszcz, Artur Barciś jako Czerepach oraz Ilona Ostrowska w roli Lucy.

Z powodów produkcyjnych i etycznych twórcy zrezygnowali z cyfrowego odtwarzania wizerunków zmarłych aktorów, Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki. Postacie Kusego i Japycza nie otrzymały także recastingu - ich nieobecność została wpisana w fabułę i logicznie wyjaśniona na ekranie. Wstępnie sezon zaplanowano na jesień 2026, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie serial zostanie wyemitowany.

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Cezary Żak za dużo ujawnia? Kolejne zdjęcia w sieci

Cezary Żak regularnie na swoim fanpage zamieszcza zdjęcia z planu serialu. Ujawnił już np. nowy wygląd Czeperacha czy księży na kultowej Plebanii. Poniedziałkowe nagranie jednak zaskoczyło wszystkich. Stary wójt po 11 latach spotkał się z Lucy Wilską! Ilona Ostrowska nie ukrywała swojego uśmiechu na twarzy. Widać, że znakomicie czują się w swoim towarzystwie. Fani wprost pisali w komentarzach, iż znakomicie się na to patrzy. Inni skupiali się na pozostałych aferkach wokół serialu, jak obecność Daniela Olbrychskiego. Cezary Żak jednak nie odpowiada na tego typu zaczepki.

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