Ostatnie chwile influencerki były koszmarem? Śledczy badają tajemniczą śmierć

Ulissias Marcelli była rozpoznawalną influencerką i artystką z Brazylii. W mediach społecznościowych obserwowało ją ponad 20 tysięcy osób, a jej znakiem rozpoznawczym były odważne, gotyckie stylizacje i spektakularne występy z wykorzystaniem ognia. Zaledwie dzień przed tragedią organizatorzy festiwalu Rock Gaya z dumą ogłosili, że to właśnie ona poprowadzi jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w regionie. Kilkanaście godzin później przyszło im przekazać wiadomość, której nikt się nie spodziewał.

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Makabryczny finał życia znanej influencerki. Miała tylko 30 lat

Ciała 30-letniej Ulissias Marcelli oraz jej 28-letniego partnera Viníciusa Souzy de Carvalho zostały odnalezione przy jednej z dróg w okolicach miasta Porto Seguro w stanie Bahia. Według lokalnych mediów zwłoki zauważył pracownik wykonujący prace w okolicy, który natychmiast zawiadomił służby.

Policja potwierdziła, że zarówno influencerka, jak i jej partner zginęli od ran postrzałowych. Śledczy od początku traktują sprawę jako zabójstwo i prowadzą intensywne dochodzenie.

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Wstępne ustalenia wskazują, że para mogła zostać wcześniej uprowadzona i przetrzymywana wbrew swojej woli. Funkcjonariusze sprawdzają również, czy zbrodnia mogła mieć związek z działalnością grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami w regionie. Na razie jednak żadna z hipotez nie została oficjalnie potwierdzona, a śledztwo wciąż trwa.

Informacja o śmierci Ulissias błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Organizatorzy festiwalu Rock Gaya opublikowali poruszające oświadczenie. Jeszcze dzień wcześniej zapowiadali jej występ w roli prowadzącej wydarzenie, które miało odbyć się 25 lipca.

Ulissias Marcelli od lat budowała swoją rozpoznawalność w internecie. Na Instagramie publikowała zdjęcia w charakterystycznych gotyckich stylizacjach oraz ekstrawaganckich kreacjach, które przyciągały uwagę tysięcy obserwatorów. Była także performerką - podczas wydarzeń artystycznych prezentowała widowiskowe pokazy z wykorzystaniem ognia i choreografii. Według brazylijskich mediów influencerka pochodziła z Porto Seguro. Osierociła 13-letniego syna. Pod jej ostatnimi wpisami w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się setki komentarzy od zrozpaczonych fanów.

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Zobacz naszą galerię: Makabryczny finał życia znanej influencerki. Miała tylko 30 lat

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