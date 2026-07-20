Makabryczny finał życia znanej influencerki. Miała tylko 30 lat

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-20 20:06

Tragiczne wieści wstrząsnęły fanami influencerki Ulissias Marcelli. 30-letnia gwiazda mediów społecznościowych i jej 28-letni partner zostali znalezieni martwi przy wiejskiej drodze. Oboje mieli rany postrzałowe. Śledczy podejrzewają, że para mogła zostać wcześniej uprowadzona. Okoliczności ich śmierci bada policja.

Ostatnie chwile influencerki były koszmarem? Śledczy badają tajemniczą śmierć

Ulissias Marcelli była rozpoznawalną influencerką i artystką z Brazylii. W mediach społecznościowych obserwowało ją ponad 20 tysięcy osób, a jej znakiem rozpoznawczym były odważne, gotyckie stylizacje i spektakularne występy z wykorzystaniem ognia. Zaledwie dzień przed tragedią organizatorzy festiwalu Rock Gaya z dumą ogłosili, że to właśnie ona poprowadzi jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w regionie. Kilkanaście godzin później przyszło im przekazać wiadomość, której nikt się nie spodziewał.

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Makabryczny finał życia znanej influencerki. Miała tylko 30 lat

Ciała 30-letniej Ulissias Marcelli oraz jej 28-letniego partnera Viníciusa Souzy de Carvalho zostały odnalezione przy jednej z dróg w okolicach miasta Porto Seguro w stanie Bahia. Według lokalnych mediów zwłoki zauważył pracownik wykonujący prace w okolicy, który natychmiast zawiadomił służby.

Policja potwierdziła, że zarówno influencerka, jak i jej partner zginęli od ran postrzałowych. Śledczy od początku traktują sprawę jako zabójstwo i prowadzą intensywne dochodzenie.

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Wstępne ustalenia wskazują, że para mogła zostać wcześniej uprowadzona i przetrzymywana wbrew swojej woli. Funkcjonariusze sprawdzają również, czy zbrodnia mogła mieć związek z działalnością grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami w regionie. Na razie jednak żadna z hipotez nie została oficjalnie potwierdzona, a śledztwo wciąż trwa.

Informacja o śmierci Ulissias błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Organizatorzy festiwalu Rock Gaya opublikowali poruszające oświadczenie. Jeszcze dzień wcześniej zapowiadali jej występ w roli prowadzącej wydarzenie, które miało odbyć się 25 lipca.

Ulissias Marcelli od lat budowała swoją rozpoznawalność w internecie. Na Instagramie publikowała zdjęcia w charakterystycznych gotyckich stylizacjach oraz ekstrawaganckich kreacjach, które przyciągały uwagę tysięcy obserwatorów. Była także performerką - podczas wydarzeń artystycznych prezentowała widowiskowe pokazy z wykorzystaniem ognia i choreografii. Według brazylijskich mediów influencerka pochodziła z Porto Seguro. Osierociła 13-letniego syna. Pod jej ostatnimi wpisami w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się setki komentarzy od zrozpaczonych fanów.

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Zobacz naszą galerię: Makabryczny finał życia znanej influencerki. Miała tylko 30 lat

Ulissias Marcelli w gotyckiej stylizacji z kapeluszem. Obok miniatura jej całej sylwetki. O tragedii przeczytasz na SE.
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