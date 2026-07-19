Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan podzieleni przed finałem mundialu! Będzie awantura w domu?

Małżeńska rywalizacja u Rozenek i Majdana! Padły jasne deklaracje przed finałem

Finał mundialu to wydarzenie, które przyciąga przed telewizory miliony widzów. W tym roku o tytuł mistrza świata walczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny, a emocje sięgają zenitu! Wśród osób, które z niecierpliwością czekają na pierwszy gwizdek, znaleźli się również Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan. Znana para postanowiła pokazać fanom, jak przygotowuje się do piłkarskiego święta. Ich relacja na Instagramie błyskawicznie zwróciła uwagę internautów.

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Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan podzieleni przed finałem mundialu! Ona kibicuje Hiszpanii, on Argentynie

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od lat chętnie dzielą się z fanami fragmentami swojego prywatnego życia. Tym razem postawili na sportowe emocje i pokazali, że w ich domu również nie zabraknie gorącej atmosfery podczas finału mistrzostw świata.

Na opublikowanych zdjęciach widać, że każde z nich postawiło na inne barwy narodowe. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w koszulce reprezentacji Hiszpanii, dając jasno do zrozumienia, komu będzie kibicować podczas finału. Radosław Majdan wybrał natomiast top Argentyny. Były reprezentant Polski nie ukrywa, że właśnie tej drużynie będzie dopingował w walce o najcenniejsze piłkarskie trofeum.

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Choć małżonkowie na co dzień tworzą zgrany duet, tym razem sport podzielił ich na dwa obozy. Wszystko wskazuje jednak na to, że rywalizacja będzie miała wyłącznie przyjacielski charakter, a najważniejsza pozostanie dobra zabawa i wspólne przeżywanie piłkarskich emocji.

Nie jest tajemnicą, że Radosław Majdan jako były piłkarz z ogromnym zainteresowaniem śledzi najważniejsze wydarzenia futbolowe. Tym razem emocje są jednak jeszcze większe, bo stawką jest mistrzostwo świata. Małgorzata również postanowiła aktywnie włączyć się w kibicowanie i z dumą zaprezentowała koszulkę swojej faworyzowanej reprezentacji.

A wy komu dzisiaj będziecie kibicować?

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