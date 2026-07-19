Burzowy koszmar w Polsce. Setki interwencji służb i kolejne ostrzeżenia! [19.07.2026]

Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, do godz. 17.30 w niedzielę (19 lipca) odnotowano ponad 820 interwencji spowodowanych przez burze przechodzące nad krajem. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie śląskim, gdzie strażacy interweniowali 254 razy. W województwie lubelskim odnotowano 216 zgłoszeń, a w małopolskim – 200.

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Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do ostrzeżeń pogodowych.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe prognozowane są w wielu częściach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 12 województw. Alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dotyczą m.in. województw lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz części regionów centralnej i zachodniej Polski.

Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami obowiązuje w województwie lubelskim. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz możliwością wystąpienia gradu.

W nocy przelotne opady deszczu zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, tam też miejscami burze z porywami wiatru do 70-80 km/h. Najintensywniejsze opady na północnym wschodzie: lokalnie o silnym lub ulewnym natężeniu, z sumą do 40-50 mm. Na pozostałym obszarze opady słabsze.… pic.twitter.com/OZBPeqZ8Xp— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 19, 2026

W regionach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw śląskiego i małopolskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało także alerty do mieszkańców części województw świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz lubelskiego.

Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr – przekazało RCB.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami oraz silnym deszczem z burzami obowiązują w zależności od regionu do niedzielnego wieczora lub poniedziałkowego poranka.