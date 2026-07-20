Te polskie miasta sztuczna inteligencja uznała za najsmutniejsze. Na liście króluje południe kraju

Wytypowanie najbardziej przygnębiających ośrodków miejskich w naszym kraju to zadanie niezwykle subiektywne, zmuszające jednocześnie do głębszej analizy lokalnych problemów i ogólnego poziomu zadowolenia mieszkańców. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie konkretnie lokalizacje algorytmy AI utożsamiają z powszechnym brakiem nadziei na lepsze jutro. Nowoczesna technologia wzięła pod lupę szereg zmiennych oraz społecznych skojarzeń, formułując ostatecznie dość jednoznaczną listę. W czołówce tego specyficznego rankingu znalazły się przede wszystkim aglomeracje położone w południowych regionach kraju.

Najsmutniejsze miasta w Polsce na celowniku sztucznej inteligencji

Czołowe pozycje w niechlubnym rankingu zajmują przede wszystkim te ośrodki, które poniosły najbardziej dotkliwe konsekwencje bolesnej transformacji ustrojowej i upadku lokalnego przemysłu. Mieszkańcy tych obszarów nieustannie borykają się z masową migracją zarobkową, deficytem atrakcyjnych ofert zatrudnienia oraz fatalnym stanem zaniedbanej infrastruktury miejskiej.

Najbardziej drastyczne przykłady gospodarczej stagnacji widać wyraźnie na terenie Górnego i Dolnego Śląska, gdzie masowa likwidacja potężnych zakładów produkcyjnych i kopalń brutalnie przerwała rozwój całych społeczności. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie najsmutniejszych miast w Polsce według AI.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najsmutniejsze miasta w Polsce. Południe kraju dominuje

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Oprócz Górnego i Dolnego Śląska, sztuczna inteligencja wskazuje Radom oraz Konin

Wyniki wygenerowane przez AI nie ograniczają się jednak wyłącznie do południowych województw. Wśród wymienionych aglomeracji pojawia się chociażby Radom, od dekad zmagający się z niezwykle krzywdzącymi stereotypami oraz permanentnym kryzysem na lokalnym rynku pracy.

Inną wytypowaną lokalizacją jest wielkopolski Konin, który płaci potężną cenę za gwałtowną transformację sektora energetycznego i wygaszanie wydobycia węgla brunatnego. Trudnych przypadków nie brakuje również po wschodniej stronie kraju, choć eksperci ostrzegają przed zbyt pochopnym i niesprawiedliwym przypinaniem krzywdzących łatek. Każdy z wytypowanych przez system ośrodków posiada imponujące dziedzictwo historyczne oraz lokalnych patriotów dążących do natychmiastowej poprawy trudnej sytuacji. Sukcesy licznych projektów rewitalizacyjnych udowadniają ponadto, że nawet najbardziej zrujnowane gospodarczo miejscowości potrafią skutecznie podnieść się z kolan i zbudować swoją pozycję na nowo.