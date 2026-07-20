Najlepszy dom świata powstał w polskich górach. Oto Arka Roberta Koniecznego

Na początku miał być prosty plan: niewielki, 25-metrowy drewniany domek weekendowy w górach. Bez rozmachu, bez eksperymentów, bez ambicji stworzenia architektonicznej ikony. Kilka lat później w Beskidach stanął jednak dom, który zachwycił świat.

Arka - prywatny dom architekta Robert Konieczny - od ponad dekady budzi emocje. Jedni widzą w nim futurystyczną konstrukcję zawieszoną nad zboczem, inni współczesną interpretację górskiej chaty. Jedno jest pewne: trudno przejść obok niego obojętnie.

Historię powstania tego niezwykłego domu pokazujemy w naszym multimedialnym reportażu tutaj: Betonowa Arka Roberta Koniecznego. Reportaż multimedialny. Nie da się ukryć, że jest to znacznie więcej niż opowieść o budynku - to podróż przez pomysły, decyzje i eksperymenty, które doprowadziły do powstania jednej z najbardziej rozpoznawalnych realizacji polskiej architektury.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Arka Roberta Koniecznego w Beskidach [ZDJĘCIA]

18

Od drewnianej chatki do betonowej Arki

Dom miał być niewielki - początkowo zakładano zaledwie około 25 metrów kwadratowych powierzchni. Wszystko zmieniło się, gdy architekt razem z żoną znaleźli wyjątkową działkę w Brennej. Największą wartością miejsca nie była sama ziemia, ale widok. Góry, światło zmieniające się wraz z porami roku i otaczający krajobraz stały się najważniejszym elementem projektu. Wtedy pojawiło się też kluczowe pytanie: czy dom powinien dominować nad naturą, czy raczej pozwolić jej grać pierwszą rolę? Odpowiedź znalazła się w nietypowej formie. Budynek został "odkręcony" względem działki.

Wyjściem okazało się „odkręcenie” budynku tak, by z ziemią stykał się tylko jednym narożnikiem, a reszta zawisła nad zboczem wzgórza. W ten sposób część parteru, w której zlokalizowano sypialnie, została wywindowana na poziom pierwszego piętra - mówił w rozmowie z portalem Architektura Murator Robert Konieczny.

Co ciekawe, nie ma tam klasycznego ogrodu ani wysokiego ogrodzenia. Zamiast oddzielać się od otoczenia, mieszkańcy pozwolili, by przyroda była częścią tego miejsca. Do domu podchodzą zwierzęta, a ślady ich obecności na betonowej elewacji stały się niemal naturalnym elementem budynku.

Zwierzęta bardzo polubiły ten dom. Konie, owce, a nawet dzikie sarny i jelenie przychodzą do nas spać dosłownie pod domem. Kadłub budynku jest już cały brudny od ocierania się zwierząt o niego. To jest niesamowite – forma, która początkowo żartobliwie przypominała arkę, nabrała prawdziwego znaczenia - mówił w rozmowie z portalem Architektura Murator Robert Konieczny. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Autor: Karol Gruszka Arka Roberta Koniecznego w Brennej

Betonowa Arka w Beskidach

Choć Arka wygląda jak skomplikowany eksperyment architektoniczny, jej założenie było bardzo praktyczne. Robert Konieczny chciał stworzyć dom trwały, prosty w utrzymaniu i odporny na upływ czasu. Beton potraktował jak współczesny odpowiednik kamienia - materiał, który może starzeć się razem z budynkiem. W środku przestrzeń została zaprojektowana minimalistycznie. Najważniejsze nie są dekoracje, ale światło i widoki. Zdjęcia domu znajdziecie w galerii powyżej.

W 2014 roku magazyn Wallpaper uznał Arkę za jeden z najlepszych domów na świecie. Od tego czasu budynek odwiedzają architekci, fotografowie i miłośnicy współczesnej architektury z różnych krajów.