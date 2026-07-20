Stuu zostanie eksmitowany do Polski. Brytyjski sąd zdecydował

Sprawa Stuarta K.-B., znanego w sieci jako Stuu, wkroczyła w nowy etap. Brytyjski sąd zdecydował o jego ekstradycji do Polski. Influencer jest poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sam od miesięcy próbował zablokować wydanie go polskim organom ścigania, ale tym razem wygląda na to, że usłyszy zarzuty. Informację podała jako pierwsza TVP info.

Brytyjski sąd się nie ugiął

Prokuratura Okręgowa w Warszawie już w październiku 2023 roku poinformowała o postanowieniu dotyczącym przedstawienia zarzutów Stuartowi K.-B. Stało się to po wybuchu tzw. afery Pandora Gate po publikacji dokumentu Sylwestra Wardęgi o możliwych kontaktach pedofilskich części polskich celebrytów internetowych. To zapoczątkowało tak zwaną aferę Pandora Gate. Śledztwo dotyczy podejrzeń związanych z kontaktami o charakterze seksualnym z osobami niepełnoletnimi oraz innymi czynami, które miały mieć miejsce w latach 2015 i 2018.

W lutym 2025 roku brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję youtubera do Polski. Stuu odwołał się jednak od tej decyzji. Jego obrońcy argumentowali m.in., że sprawa była szeroko komentowana przez polityków, co - ich zdaniem - mogło wpływać na postrzeganie jej przez opinię publiczną. Ostatecznie brytyjski Sąd Najwyższy nie podzielił tych argumentów. W ubiegłym tygodniu podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie i uznał, że Stuart K.-B. powinien zostać wydany Polsce.

Prokuratura czeka na oficjalne informacje

Polscy śledczy nie otrzymali jeszcze formalnego potwierdzenia zakończenia procedury. Jak przekazał portalowi TVP Info rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba:

Monitorujemy sytuację

Jeśli decyzja zostanie wykonana, influencer będzie musiał stawić czoła polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Kim jest Stuu?

Stuart K.-B. przez lata należał do najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Urodzony w Wielkiej Brytanii youtuber zdobył ogromną popularność dzięki filmom publikowanym najpierw jako „Polski Pingwin”, a później pod pseudonimem Stuu. Jego kanał na YouTube śledziło ponad 4 miliony użytkowników, a konto na Instagramie obserwowały prawie 2 miliony osób. Był jednym z pionierów polskiego YouTube'a i jednym z pierwszych twórców, który przekroczyli granicę miliona subskrybentów.

Po wybuchu afery Pandora Gate Stuu opuścił Polskę i przebywał w Wielkiej Brytanii. Teraz wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie sprowadzony do Polski, gdzie stanie przed wymiarem sprawiedliwości.

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MATA O PANDORA GATE? (ZAROBKI SANAH, OSTATNI KONCERT DODY, WPADKA W TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO)