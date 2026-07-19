Chwile grozy podczas burzy. Drzewo spadło na bryczkę z pasażerami, pięć osób rannych

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-19 18:33

Nawałnica, która w niedzielę (19 lipca) przeszła nad Podbeskidziem i zachodnią Małopolską, spowodowała poważne utrudnienia. Silny wiatr łamał drzewa i konary, a strażacy odebrali setki zgłoszeń. W Targanicach drzewo spadło na bryczkę – rannych zostało pięć osób.

Strażacy usuwają powalone drzewa obok figurki. O skutkach nawałnicy w Małopolsce przeczytasz na SE.
Autor: sekc. Marcin Waszkiewicz/ Materiały prasowe

Burza rozpętała się przed godz. 16 i trwała około godziny. Towarzyszył jej bardzo silny wiatr, który łamał konary, a miejscami także grad.

Jak poinformował PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, do groźnego zdarzenia doszło w Targanicach koło Andrychowa. Drzewo przewróciło się tam na bryczkę, którą podróżowało 12 osób.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć osób dorosłych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu otrzymali pomoc medyczną.

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Najwięcej pracy mieli strażacy z Bielska-Białej. Rzeczniczka tamtejszej straży pożarnej Patrycja Pokrzywa przekazała PAP, że do godz. 17 strażacy wyjeżdżali ponad 90 razy. Interwencje dotyczyły głównie połamanych konarów i powalonych drzew. Jedno z drzew spadło na autobus komunikacji miejskiej, powodując jego uszkodzenie. Kolejne runęło na samochód osobowy. W obu przypadkach nikt nie został ranny.

Nawałnica dała się we znaki również mieszkańcom Żywiecczyzny. Jak przekazał kpt. Tomasz Kołodziej z miejscowej straży pożarnej, strażacy odnotowali około 70 interwencji.

Niebezpiecznie było także na wodzie. WOPR poinformował o dwóch przewróconych łodziach na Jeziorze Żywieckim. Ratownicy prowadzili działania mające na celu postawienie jednej z nich. Akcje prowadzone były również na Jeziorze Międzybrodzkim.

Łącznie śląscy strażacy odnotowali około 200 interwencji na południu regionu, a małopolscy – 138.

W mediach społecznościowych pojawiły się również nagrania z intensywnego gradobicia, które przeszło m.in. nad Skoczowem.

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