Poranne utrudnienia na kolei. Możliwe odwołania i skrócone trasy pociągów

Awaria dotyczy odcinka Otwock - Celestynów.

Pociągi linii R1 mogą być opóźnione, odwołane lub kursować w skróconych relacjach.

Koleje Mazowieckie apelują o śledzenie bieżących komunikatów.

Wjechał autem pod pociąg

Awaria na linii R1

Koleje Mazowieckie w poniedziałek rano (20 lipca) poinformowały o utrudnieniach w kursowaniu pociągów linii R1. Powodem jest usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym na szlaku Otwock - Celestynów. To właśnie od sprawnego działania tych systemów zależy bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów.

W związku z awarią podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami. Przewoźnik informuje, że część składów może kursować z opóźnieniem, zostać odwołana lub zakończyć bieg na wcześniejszej stacji. Oznacza to, że pasażerowie planujący poranny dojazd do pracy lub szkoły powinni uwzględnić możliwość zmian w rozkładzie jazdy.

Sprawdzaj komunikaty

Koleje Mazowieckie apelują, aby przed wyjazdem na stację sprawdzać aktualne komunikaty dotyczące kursowania pociągów. Informacje o opóźnieniach, odwołanych połączeniach oraz zmianach w relacjach są na bieżąco publikowane na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewoźnik przeprasza podróżnych za utrudnienia i zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch pociągów wróci do normalnego rozkładu.