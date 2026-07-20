Poranne utrudnienia na kolei. Możliwe odwołania i skrócone trasy pociągów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-20 8:31

Poranne utrudnienia dla pasażerów Kolei Mazowieckich. Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Otwock – Celestynów występują zakłócenia w kursowaniu pociągów linii R1. Podróżni muszą przygotować się na opóźnienia, a część połączeń może zostać odwołana lub zakończyć bieg wcześniej niż planowano. Aktualizacja: ruch wrócił do normy.

Biało-zielony pociąg Kolei Mazowieckich na peronie. O awarii na linii R1 przeczytasz na SE.
Autor: Janusz Jakubowski flickr.com/ Creative Commons Koleje Mazowieckie
  • Awaria dotyczy odcinka Otwock - Celestynów.
  • Pociągi linii R1 mogą być opóźnione, odwołane lub kursować w skróconych relacjach.
  • Koleje Mazowieckie apelują o śledzenie bieżących komunikatów.
Wjechał autem pod pociąg

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Awaria na linii R1

Koleje Mazowieckie w poniedziałek rano (20 lipca) poinformowały o utrudnieniach w kursowaniu pociągów linii R1. Powodem jest usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym na szlaku Otwock - Celestynów. To właśnie od sprawnego działania tych systemów zależy bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów.

W związku z awarią podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami. Przewoźnik informuje, że część składów może kursować z opóźnieniem, zostać odwołana lub zakończyć bieg na wcześniejszej stacji. Oznacza to, że pasażerowie planujący poranny dojazd do pracy lub szkoły powinni uwzględnić możliwość zmian w rozkładzie jazdy.

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Sprawdzaj komunikaty

Koleje Mazowieckie apelują, aby przed wyjazdem na stację sprawdzać aktualne komunikaty dotyczące kursowania pociągów. Informacje o opóźnieniach, odwołanych połączeniach oraz zmianach w relacjach są na bieżąco publikowane na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewoźnik przeprasza podróżnych za utrudnienia i zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch pociągów wróci do normalnego rozkładu.

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