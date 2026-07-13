Poranny paraliż na kolei. Pociągi do Warszawy opóźnione i odwołane

Kłopoty dotyczą pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich linii R7.

Na trasie między Warszawą Falenicą a Otwockiem pociągi kursują z poważnymi utrudnieniami.

Możliwe są opóźnienia, odwołane połączenia i zmiany tras.

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Problemy zaczęły się jeszcze przed świtem

Pierwsze utrudnienia pojawiły się jeszcze przed godziną 5. Najpierw problemy objęły pociągi SKM linii S2, a pasażerowie musieli przygotować się na opóźnienia i odwołane kursy. Dwie godziny później sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej.

Kolejne utrudnienia na trasie do Otwocka

Po godzinie 6 problemy pojawiły się również na odcinku Warszawa Falenica – Otwock, którym kursują pociągi SKM S1 i Kolei Mazowieckich R7. Podróżni muszą liczyć się z tym, że część składów przyjedzie znacznie później, część zakończy bieg wcześniej, a niektóre połączenia w ogóle nie wyjadą na trasę.

Lepiej sprawdzić pociąg przed wyjazdem

Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Przewoźnicy informują jedynie, że przyczyną utrudnień są problemy techniczne. Osoby planujące podróż powinny przed wyjściem z domu sprawdzić aktualny status swojego pociągu, ponieważ sytuacja może się zmieniać z godziny na godzinę.