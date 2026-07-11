Kluczowa zmiana dla pasażerów stacji PKP. Zamknięto ważne przejście podziemne

Nowa organizacja ruchu w Rembertowie

Piesi i zmotoryzowani muszą przygotować się na spore utrudnienia w okolicach stacji kolejowej PKP Rembertów w Warszawie. W sobotni poranek, 11 lipca, udostępniono do ruchu nową ulicę Pociskową, zamykając jednocześnie fragment Marsa od Ilskiego do pobliskiej galerii handlowej. Klienci centrum dojadą na miejsce właśnie nowo otwartą trasą.

Wprowadzono także ruch jednokierunkowy na ulicach Kordiana i Zawiszaków. Samochody pojadą Kordiana od Paderewskiego w stronę Strażackiej, natomiast ulicą Zawiszaków ruch odbywać się będzie w kierunku odwrotnym - od Strażackiej do Paderewskiego.

Istotne modyfikacje dotyczą również pieszych. Zlikwidowano dostęp do przejścia podziemnego prowadzącego na perony stacji PKP Rembertów. Podróżni będą teraz musieli korzystać z tymczasowej ścieżki poprowadzonej przez tory na przejeździe przy ulicy Marsa, do której wyznaczono prowizoryczne przejście dla pieszych przez ulicę Cyrulików.

Zmiany nie ominą również użytkowników transportu zbiorowego. Pojazdy linii 153 skierowano na ulicę Strażacką, a na Rondzie Polskich Maratończyków zawrócą w stronę Alei Chruściela „Montera”. Na trasie objazdowej wyznaczono dwa nowe przystanki: PKP Rembertów 51 i 52, ułatwiające dostęp do pociągów. Ponadto, autobusy numer 115 jadące w kierunku PKP Mokry Ług ominą przystanek PKP Rembertów 03.

Budowa tunelu drogowego w Rembertowie postępuje

Wszystkie te utrudnienia są wynikiem prac związanych z powstawaniem tunelu drogowego. Nowa inwestycja ma zlikwidować problematyczny przejazd kolejowy, który od dawna był przyczyną korków i paraliżował ruch w Rembertowie. Tunel rozpocznie się za planowanym rondem u zbiegu ulic Marsa i Ilskiego, a wyjazd z niego znajdzie się na Alei Chruściela „Montera”, w pobliżu ulicy Strażackiej.

Prace trwają już od wczesnej wiosny na zamkniętych fragmentach ulicy Cyrulików (od Gawędziarzy do Marsa) oraz Alei Chruściela „Montera” (od Strażackiej do Cyrulików). Ekipy budowlane zajmują się tam przebudową instalacji podziemnych, w tym sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Wznoszone są również mury oporowe i ściany szczelinowe dla nowego tunelu, a obecnie roboty przenoszą się na drugą stronę linii kolejowej.

Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 134 miliony złotych. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm INTOP Infrastruktura S.A. i INTOP S.A. Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta i PKP Polskich Linii Kolejowych. Zakończenie budowy tunelu przewidziano na koniec 2027 roku.

Trwająca budowa tunelu w Rembertowie na zdjęciach:

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