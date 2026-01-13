Spotkaliśmy Radosława Majdana po ulicznej awanturze. Zupełnie inny facet! Francja elegancja

Radosław Majdan, niedawny bohater ulicznej awantury, pojawił się na Gali Mistrzów Sportu u boku żony.

Były bramkarz, wyglądający na "odmienionego", zaskoczył elegancką stylizacją.

Co ujawniają zdjęcia z Gali i jak Majdan skomentował swoje wcześniejsze kontrowersyjne zachowanie?

Radosław Majdan z żoną na Gali Mistrzów Sportu. Inny facet

Gala Mistrzów Sportu odbyła się w sobotę, 10 stycznia. Na tak ważnej imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej popularnej sportowo-celebryckiej pary w Polsce. Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan zatem w Teatrze Wielkim się stawili i zaprezentowali się bardzo elegancko, wręcz wytwornie. Patrząc na byłego bramkarza m.in. Wisły Kraków, nie sposób było poznać to, że miał on za sobą naprawdę trudny dzień. Właśnie w sobotę bowiem do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Radosław Majdan awanturuje się na ulicy. Bohaterami materiału poza byłym bramkarzem są tajemnicza kobieta oraz youtuber, który piętnuje niewłaściwe zachowania na drodze. Na nagraniu słychać wulgaryzmy. Sam Radosław Majdan odniósł się do awantury w rozmowie z Plotkiem.

Wielkie problemy Krzysztofa Hołowczyca i Roberta Kubicy po Gali Mistrzów Sportu. Nie wiedzieli, że robią im zdjęcia!

Jechał zamaskowany człowiek, który demolował samochody pod szkołą. Samochody rodziców, którzy czekali na swoje dzieci. Matka wsiada z dzieckiem, czy przechodzi koło samochodu, dziecko jest rozhisteryzowane, bo facet w tym momencie podjeżdża i rozwala jej lusterko i robi to z kolejnym każdym samochodem. Sorry, ale nie mogłem inaczej na to zareagować

- tłumaczył. Na szczęście wieczorem były reprezentant Polski mógł zapomnieć o całym zdarzeniu. Wraz ze swoją słynną małżonką - Małgorzatą Rozenek-Majdan - udał się bowiem na Galę Mistrzów Sportu. Tam zobaczyliśmy zupełnie innego Radosława Majdana. Istna Francja elegancja!

Gala Mistrzów Sportu. Majdanowie, Lewandowska, Zillmann i żona Frankowskiego zdali szyku

Podczas Gali Mistrzów Sportu Majdanowie zadali szyku. Ona miał świetnie dobrany garnitur, a ona - piękną suknię balową. Inną znakomicie prezentującą się parą byli państwo Frankowscy. Wielkie wrażenie zrobiła kreacja żony Tomasza Frankowskiego i jej mocno odsłonięty biust. Spore poruszenie wywołała też Anna Lewandowska. Żona naszego najlepszego piłkarza w imieniu męża odebrała statuetkę za tytuł "Czempiona Stulecia". "Lewa" założyła na siebie różową sukienkę z wielkim dekoltem. Niektórzy twierdzili, że wygląda jak... lalka Barbie. Świetnie zaprezentowała się także Katarzyna Zillmann, która po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się na imprezie z Janją Lesar. Wioślarka odsłoniła kawał biustu i udo. Panie bawiły się znakomicie. Chyba z tego wszystkiego aż zapomniały założyć czapek po opuszczeniu Gali Mistrzów Sportu o godzinie 4 rano.

Galeria: Radosław Majdan z żoną na Gali Mistrzów Sportu i podczas ulicznej awantury