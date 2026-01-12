Gala Mistrzów Sportu ponownie gościła w TVP, przyciągając sportowe legendy.

Wśród gości byli Tomasz Frankowski i jego żona Edyta, której kreacja wzbudziła sensację.

Czym zachwyciła suknia pani Frankowskiej i kto jeszcze kapitalnie prezentował się na gali?

Tomasz Frankowski z piękną żoną na Gali Mistrzów Sportu

Tegoroczna Gala Mistrzów Sportu była wyjątkowa. Po ośmiu latach uroczystość ta wróciła do TVP, a w Teatrze Wielkim w Warszawie zaroiło się od wielkich gwiazd sportu. Zarówno tych byłych, jak i obecnych. Wśród tych pierwszych znalazł się m.in. Tomasz Frankowski, znakomity przez laty napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski, znany przede wszystkim z występów w kadrze Pawła Janasa i bramek, które zdobył w eliminacjach do mundialu 2006. Na Gali Mistrzów Sportu "Frankowi" towarzyszyła piękna żona - Edyta (ślub wzięli w 1999 roku), która zrobiła prawdziwą furorę swoją kreacją. Jej suknia mocno odkrywała biust, co nie umknęło uwadze gościom uroczystości. Trzeba przyznać, że żona Tomasza Frankowskiego na balu prezentowała się znakomicie. Poza "Frankiem" na Gali Mistrzów Sportu pojawiło się wiele dawnych legend różnych dyscyplin sportowych, m.in. Władysław Kozakiewicz (skok o tyczce), Artur Siódmiak (piłka ręczna), Monika Pyrek (skok wzwyż), Dorota Idzi (pięciobój nowoczesny), Otylia Jędrzejczak (pływanie), Czesław Lang (kolarstwo), Robert Korzeniowski (chód sportowy) Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie), Tomasz Frankowski (piłka nożna), Andrzej Supron (zapasy), Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie), Jakub Błaszczykowski (piłka nożna) i Kamil Kosowski (piłka nożna).

Gala Mistrzów Sportu. Anna Lewandowska, Katarzyna Zillmann, Klaudia Zwolińska i Julia Szeremeta zachwyciły

Gala Mistrzów Sportu tradycyjnie była zwieńczeniem plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce za ubiegły rok. Tym razem statuetka powędrowała w ręce Klaudii Zwolińskiej (tu prezentujemy wyniki plebiscytu). Podczas gali swoją stylizacją zachwyciła nie tylko żona Tomasz Frankowskiego, lecz także m.in. Anna Lewandowska, która odbierała w imieniu męża nagrodę dla "Czempiona Stulecia", i Katarzyna Zillmann eksponująca swoje udo i biust. Znakomicie prezentowała się także sama laureatka plebiscytu - Klaudia Zwolińska czy wicemistrzyni olimpijska w boksie - Julia Szeremeta. Kapitalne zdjęcia z Gali Mistrzów Sportu prezentujemy w naszej galerii.

