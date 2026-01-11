Ale sie pozmieniali! Ikony na Gali Mistrzów Sportu. Pyrek, Jędrzejczak, Kozakiewicz, Siódmiak i inni. Za Chiny ich nie poznacie!

Gala Mistrzów Sportu 2026 zgromadziła plejadę gwiazd, od współczesnych mistrzów po sportowe ikony.

Anna Lewandowska i Katarzyna Zillmann skradły show odważnymi kreacjami, wzbudzając falę komentarzy.

Wśród gości pojawiły się legendy polskiego sportu, takie jak Władysław Kozakiewicz czy Otylia Jędrzejczak, które zaskoczyły swoim wyglądem.

Sprawdź, jak zmienili się nasi ulubieni sportowcy i kto jeszcze pojawił się na gali – zdjęcia w galerii!

Gala Mistrzów Sportu. Biust Katarzyny Zillmann, Anna Lewandowska jak lalka Barbie i wielkie ikony

Gala Mistrzów Sportu 2026 za nami. Ach, co to była za impreza! W tłumie gwiazd bawili się i współcześni bohaterowie sportowi, i prawdziwe ikony, których sukcesy na zawsze zapisały się w historii. Najlepszym sportowcem roku wybrana została kajakarka górska Klaudia Zwolińska. Drugie miejsce przypadło tenisistce Idze Świątek, a na najniższym stopniu podium znalazł się siatkarz Wilfredo Leon. Gala Mistrzów Sportu to także okazja do zaprezentowania swoich oryginalnych kreacji. W tym roku szczególną uwagę zwróciła na siebie Anna Lewandowska, która w imieniu męża odebrała statuetkę za tytuł "Czempion Stulecia". "Lewa" odziana była w różową suknię z głębokim dekoltem i według niektórych przypominała... lalkę Barbie. Wrażenie zrobiła także Katarzyna Zillmann, która odsłoniła biust i udo. Do tego po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się razem z Janją Lesar. Ogromne zainteresowanie wzbudziły też ikony sportu, które zakończyły już karierę. W Teatrze Wielkim w w Warszawie, gdzie odbywała się gala, zaroiło się od prawdziwych legend. Monika Pyrek, Otylia Jędrzejczak, Władysław Kozakiewicz i Artur Siódmiak to tylko część z nich.

Różowa Anna Lewandowska z wielkim dekoltem reprezentuje męża i czeka na schodach! Te zdjęcia to perełki

Prawdziwi mistrzowie na Gali Mistrzów Sportu: Kozakiewicz, Jędrzejczak, Pyrek, Korzeniowski i inni

W tłumie uczestników Gali Mistrzów Sportu dostrzegliśmy prawdziwych mistrzów rozmaitych dyscyplin sportowych. Obecni byli m.in.: Władysław Kozakiewicz (skok o tyczce), Artur Siódmiak (piłka ręczna), Monika Pyrek (skok wzwyż), Dorota Idzi (pięciobój nowoczesny), Otylia Jędrzejczak (pływanie), Czesław Lang (kolarstwo), Robert Korzeniowski (chód sportowy) Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie), Tomasz Frankowski (piłka nożna), Andrzej Supron (zapasy), Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie), Jakub Błaszczykowski (piłka nożna) i Kamil Kosowski (piłka nożna). Oprócz nich na Gali Mistrzów Sportu pojawili się przynajmniej dwaj legendarni dziennikarze sportowi: Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Obecny był również były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Engel, który wprowadził naszą drużynę na mundial po 16 latach przerwy, i były prezes PZPN Michał Listkiewicz Miło było ich wszystkich zobaczyć po latach. Zobaczcie w naszej galerii, jak nie zmienili. Niektórych za Chiny nie poznacie.

Galeria: Ikony na Gali Mistrzów Sportu. Pyrek, Jędrzejczak, Kozakiewicz, Siódmiak i inni