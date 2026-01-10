Julia Szeremeta z odważnym dekoltem. Co za stylizacja na Gali Mistrzów Sportu [ZDJĘCIA]

Julia Szeremeta pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu w Warszawie

Polska pięściarka postawiła na granatową stylizację z odważnym dekoltem i prześwitami

Gala Mistrzów Sportu: Zjawiskowa Julia Szeremeta [ZDJĘCIA]

Gala "Przeglądu Sportowego" to nie tylko święto sportu, ale i rewia mody. W tym roku jedną z najjaśniejszych gwiazd na ściance była bez wątpienia Julia Szeremeta. Pięściarka, która przyzwyczaiła kibiców do sportowych dresów i luźnego stylu, tym razem postawiła na hollywoodzki szyk w nowoczesnym wydaniu.

Szeremeta wybrała na ten wieczór długą suknię w odcieniu głębokiego, nocnego granatu. Kreacja została wykonana z mieniącego się materiału, który w blasku fleszy sprawiał wrażenie rozgwieżdżonego nieba. Góra sukienki to dopasowany gorset na cienkich ramiączkach, który idealnie podkreślił atletyczną sylwetkę zawodniczki.

Jednak to dół kreacji przyciągał największą uwagę. Projektanci postawili na odważny, transparentny materiał, który subtelnie eksponował nogi, dodając stylizacji lekkości i pazura. To idealny balans między sportową energią a wieczorową elegancją – sukienka była jednocześnie drapieżna i niezwykle kobieca.

Akcesoria dodały szyku stylizacji Szeremety

Stylizację dopełniły przemyślane akcesoria. Julia postawiła na srebrną biżuterię – na jej nadgarstkach błyszczały bransoletki i elegancki zegarek, a dłoń zdobiły pierścionki. W ręku trzymała oryginalną, geometryczną torebkę w srebrno-czarnym kolorze, która stanowiła biżuteryjny akcent całego looku.

W kwestii urody pięściarka postawiła na naturalność. Rozpuszczone, idealnie wyprostowane włosy i świetlisty, podkreślający urodę makijaż sprawiły, że wyglądała świeżo i promiennie. Uśmiech nie schodził jej z twarzy, co było najlepszym dopełnieniem tej stylizacji.

Julia Szeremeta pokazała, że w modzie czuje się równie pewnie, jak między linami. Jej stylizacja to dowód na to, że silna, waleczna kobieta może być również ikoną stylu. Jeśli przyznawano by medale za najlepszy strój wieczoru, Julia z pewnością znów stanęłaby na podium. To był prawdziwy modowy nokaut!