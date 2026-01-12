Wielkie problemy Krzysztofa Hołowczyca i Roberta Kubicy po Gali Mistrzów Sportu. Nie wiedzieli, że robią im zdjęcia!

Legendy sportów motorowych, Krzysztof Hołowczyc i Robert Kubica, uświetnili Galę Mistrzów Sportu 2026.

Po wyjściu z Teatru Wielkiego obaj panowie napotkali niespodziewane problemy.

Co zaskoczyło Hołowczyca i Kubicę po uroczystości i jakie nietypowe zdjęcia uchwycili paparazzi?

Krzysztof Hołowczyc i Robert Kubica mieli wielkie problemy po Gali Mistrzów Sportu

Robert Kubica i Krzysztof Hołowczyc to dwie legendy sportów motorowych. Ci, którzy choćby troszkę interesują się rajdami, doskonale znają obu znakomitych sportowców. Obaj pojawili się na Gali Mistrzów Sportu, gdzie zadali szyku swoimi idealnie skrojonymi garniturami. Dla Roberta Kubicy wieczór w Teatrze Wielkim był szczególny przede wszystkim z powodu ogłoszenia wyników plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego polskiego sportowca w 2026 roku. Były kierowca Formuły 1 w tym roku zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans na Circuit de la Sarthe w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar, a także został wicemistrzem świata WEC 2025. W plebiscycie "PS" Robert Kubica ostatecznie uplasował się na wysokiej piątej pozycji. Wyprzedzili go tylko: Klaudia Zwolińska, Iga Świątek, Wilfredo Leon i Bartosz Zmarzlik. Problemy zarówno dla Hołowczyca, jak i dla Kubicy zaczęły się po wyjściu z Gali Mistrzów Sportu. Pierwszy zobaczył, że jego samochód zasypany jest śniegiem. Krzysztof Hołowczyc wsiadł do auta, ale musiało to być dla niego niekomfortowe. Z kolei Robert Kubica zdecydował się zamówić taksówkę. Długo jednak czekał na transport i nerwowo spacerował pod Teatrem Wielkim. Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii, którą prezentujemy pod artykułem.

Podczas Gali Mistrzów Sportu mieliśmy okazję zobaczyć wiele ikon z przeszłości. Na uroczystości pojawiły się takie tuzy polskiego sportu jak: Władysław Kozakiewicz (skok o tyczce), Artur Siódmiak (piłka ręczna), Monika Pyrek (skok wzwyż), Dorota Idzi (pięciobój nowoczesny), Otylia Jędrzejczak (pływanie), Czesław Lang (kolarstwo), Robert Korzeniowski (chód sportowy) Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie), Tomasz Frankowski (piłka nożna), Andrzej Supron (zapasy), Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie), Jakub Błaszczykowski (piłka nożna) i Kamil Kosowski (piłka nożna). Atrakcją wieczoru były też Anna Lewandowska, która reprezentowała męża i w różowej sukni z wielkim dekoltem czekała na schodach, i Katarzyna Zillmann, która odsłoniła kawał biustu i udo (tu prezentujemy zdjęcia).

