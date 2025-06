Historyczny triumf

Niesamowity wyczyn Roberta Kubicy! Wielkie zwycięstwo Polaka w Le Mans

To był wyścig pełen emocji, a także zamieszania na torze. Załoga Roberta Kubicy, który jako drugi wsiadł do samochodu i jego szarża pozwoliła na przebicie się z dwunastej na... pierwszą pozycję. 40-latek był nie do zatrzymania, jednak od rana zostały przekazywane informacje, że Ferrari będzie próbowało mocno rozegrać ten wyścig, a Kubica nawet otrzymał specjalne informację, aby nie wyprzedzać Antonio Giovinazziego. Polak wykorzystał potknięcie samochodu Ferrariego i jako pierwszy przekroczył linię mety.