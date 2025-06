Ile zarobił Robert Kubica za wygranie wyścigu Le Mans?

Co powiedział?

Robert Kubica wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans na Circuit de la Sarthe w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar. Obok 40-letniego Polaka kierowcami zwycięskiej ekipy byli Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson. Kubica i jego koledzy zmieniali się za kółkiem, a nasz gwiazdor minął linię mety. Drugie miejsce wywalczył zespół Porsche Penske, a trzecie fabryczny team Ferrari.

24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie, którego historia sięga 1923 roku. Rywalizacja odbywa się na Circuit de la Sarthe, którego pętla wiedzie po torze zamkniętym oraz drogach publicznych. Obecnie liczy ona 13,626 km, co czyni ją najdłuższą w całym kalendarzu FIA WEC.

Ile zarobił Kubica za wygranie Le Mans?

Ile Robert Kubica zarobił za wygranie Le Mans? Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Jeszcze parę lat temu organizator wyścigu wypłacał kierownikom i zespołom konkretne kwoty za sam udział i wyniki, oczywiście do podziału na team. Teraz sprawa jest bardziej złożona. Jak podaje francuski portal francebleu.fr, kierowcom, którzy jako pierwsi przekroczą linię mety, organizator nie wypłaci żadnej nagrody pieniężnej, jak to ma miejsce np. w tenisie. Automobile Club de l'Ouest nie wystawia już czeków w żadnej kategorii, zgodnie z informacjami z działu komunikacji ACO, z którym skontaktowała się ICI Maine. Z drugiej strony, zespoły mają ustalone w kontraktach klauzule bonusowe dla swoich pracowników w przypadku zwycięstwa, ale te dane trudno ustalić, bo objęte są klauzulą poufności. Kubica z pewnością może liczyć na premie ustalone z jego sponsorami. Kierowcy nie wyjadą jednak z Le Mans z pustymi rękami: każdemu członkowi zwycięskiej załogi wręczany jest zegarek Rolex, głównego sponsora zawodów.

Zegarek Rolex jako nagroda

To nie pierwszy raz, kiedy Rolex współpracuje z ważnymi sportami motorowymi. Jak podaje francuski portal, wszystkie modele zegarków przyznane zwycięzcom zostaną wygrawerowane, co uczyni je unikalnymi trofeami. Trudno jest jednak określić ich wartość. Obecnie zegarki tego modelu są sprzedawane za kwotę od 16 000 do 130 000 euro, w zależności od wykończenia.

