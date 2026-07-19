Bomba na finale MŚ 2026! Takich gwiazd jeszcze nie było

Mundial już nie będzie taki sam! FIFA szykuje muzyczną rewolucję podczas finału

Finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 już teraz zapowiada się jako wydarzenie, o którym będzie mówił cały świat. 19 lipca reprezentacje Hiszpanii i Argentyny staną naprzeciw siebie w walce o najcenniejszy puchar w futbolu, ale tym razem emocje nie skończą się wraz z gwizdkiem sędziego. Po raz pierwszy w historii mundialu organizatorzy przygotowali coś, czego kibice jeszcze nigdy nie widzieli. Przerwa między pierwszą a drugą połową finału zamieni się w gigantyczną scenę koncertową. Zamiast zwykłej przerwy technicznej widzowie mają dostać spektakularne widowisko rodem z największych światowych imprez.

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Pomysł na specjalny Halftime Show podczas finału mistrzostw świata to nowość w historii turnieju. Do tej pory tego typu widowisko kojarzyło się przede wszystkim z finałem Super Bowl, gdzie podczas kilkunastominutowej przerwy na scenie występowały największe nazwiska światowej muzyki.

Teraz podobne emocje mają pojawić się podczas najważniejszego meczu piłkarskiego globu. Organizatorzy postanowili połączyć dwa światy, które od lat przyciągają miliony fanów - futbol i muzykę.

Największą gwiazdą wieczoru ma być Shakira. Wokalistka od lat jest jedną z artystek najmocniej kojarzonych z mundialem. Jej piłkarskie hity podbijały listy przebojów, a występy podczas mistrzostw świata oglądały miliony osób na całym świecie. Tym razem artystka ponownie ma pojawić się na wielkiej scenie, ponieważ stworzyła także oficjalny hymn turnieju.

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Ale to dopiero początek muzycznych atrakcji. Według zapowiedzi w przerwie finału wystąpi również Madonna - niekwestionowana ikona popu, której kariera trwa już od kilku dekad. Obok niej na scenie ma pojawić się Justin Bieber, jeden z największych gwiazdorów światowej muzyki ostatnich lat.

Nie zabraknie również reprezentantów młodszego pokolenia. Koreański zespół BTS, który ma miliony fanów na całym świecie, ma zadbać o ogromną dawkę energii. Do tego brytyjski Coldplay oraz nigeryjski artysta Burna Boy - takie zestawienie zapowiada koncert, który może przejść do historii.

Tegoroczny finał będzie więc nie tylko pojedynkiem piłkarskich potęg. Hiszpania i Argentyna powalczą o mistrzostwo świata, a w tym samym czasie organizatorzy zadbają o show, które ma przyciągnąć uwagę nawet osób niezainteresowanych futbolem. Spotkanie odbędzie się 19 lipca na stadionie New York New Jersey Stadium, znanym również jako MetLife Stadium. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.

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