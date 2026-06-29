Te gwiazdy zaśpiewają na finale Mistrzostw Świata. To oni zamkną mundial 2026 w New Jersey

Obecnie rozgrywane są Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026, których gospodarzami zostały państwa północnoamerykańskie, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanada. Ostatnie starcie prestiżowego turnieju uświetni jednak występ angielsko-włoskiej pary artystów. Wykonają oni na żywo utwór skomponowany specjalnie na zlecenie FIFA - jej pierwszy w historii międzynarodowy hymn. Poniżej zebraliśmy kluczowe szczegóły dotyczące tego wydarzenia.

Robbie Williams i Laura Pausini uświetnią finał mundialu 2026. Gdzie i kiedy zagrają?

Wielkie poruszenie wywołała już widowiskowa ceremonia otwarcia turnieju, uświetniona kolejnym potężnym koncertem Shakiry. Kolumbijska wokalistka sprowokowała swoimi scenicznymi ruchami plotki o posiłkowaniu się dublerką. Zbliżający się najważniejszy mecz mistrzostw również nie obędzie się bez obecności wielkich nazwisk. Zgodnie z przekazanymi informacjami, przerwę kluczowego starcia mundialu urozmaicą Robbie Williams oraz Laura Pausini. Pełniący funkcję Ambasadora Muzycznego FIFA wokalista zaprezentuje wraz z włoską gwiazdą kompozycję „Desire”, pełniącą rolę piłkarskiego hymnu tej organizacji. Stworzony w 2025 roku utwór wybrzmiał już w wykonaniu tego popularnego duetu przy okazji inauguracji Klubowych Mistrzostw Świata 2025.

Decydujące starcie dwóch najlepszych zespołów narodowych zaplanowano na 19 lipca. Mecz ugości imponujący obiekt MetLife Stadium, zlokalizowany w New Jersey. Pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 21:00 polskiego czasu.

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Utwór „Desire” oficjalnym hymnem FIFA. Robbie Williams kibicuje Anglii

Inicjatorem powstania piłkarskiej piosenki były same władze FIFA, które postanowiły uczynić Robbiego Williamsa swoim muzycznym ambasadorem. Brytyjski piosenkarz zaangażował do tego wyjątkowego projektu uwielbianą włoską ikonę popu, a owocem ich prac okazał się utwór „Desire” – pierwszy w dziejach globalny hymn skomponowany dla FIFA. Wśród twórców tego przeboju znaleźli się ponadto Karl Brazil, Owen Parker oraz Erik Jan Grob. Dla samej Laury Pausini stanowi to jedynie ułamek projektów tego typu w ostatnich latach. Nie tak dawno piosenkarka poprowadziła Konkurs Piosenki Eurowizji i słynny Festiwal Piosenki Włoskiej, a dodatkowo jej wokal uświetnił ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 we Włoszech.

"Robbie jest fanem futbolu i ekscytuje go ten ważny występ. Oczywiście, ma nadzieję, że Anglia będzie jednym z zespołów w finale" - mówi informator z otoczenia gwiazdora w "The Sun".

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