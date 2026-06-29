Gwiazda serialu "Przyjaciele" znowu zerwała z byłym narzeczonym. Zeswatał ich Ed Sheeran!

W 2014 roku Courteney Cox sformalizowała rozstanie ze swoim mężem, zachowując z nim przy tym przyjacielskie stosunki ze względu na wspólne dziecko. Aktorka była już wtedy zaangażowana w nową relację ze znanym piosenkarzem, który dość szybko poprosił ją o rękę. Narzeczeństwo zostało jednak błyskawicznie zerwane, a para na jakiś czas się rozstała, by wkrótce znów się zejść i trwać u swojego boku przez kolejną dekadę. Wiele wskazuje na to, że teraz gwiazda uznała tę skomplikowaną relację za ostatecznie zakończoną.

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Aktorka, która urodziła się w 1964 roku, była w przeszłości żoną Michaela Keatona, również zajmującego się aktorstwem. Owocem ich związku jest córka, z którą rodzice zawsze utrzymywali doskonały kontakt pomimo rozwodu. Latorośl popularnej pary ma dziś 22 lata.

Po zakończeniu małżeństwa Courteney Cox związała się z kolejnym mężczyzną, jednak historia tej miłości okazała się niezwykle zawiła. Wybrankiem gwiazdy został Johnny McDaid, muzyk znany z grup takich jak Snow Patrol oraz Vega4. Według informacji przekazywanych przez brytyjską prasę, partnerzy postanowili zakończyć swój burzliwy, ponad dwunastoletni związek. Ostatni raz widziano ich razem we wrześniu zeszłego roku. Na razie żadne z nich nie odniosło się do próśb dziennikarzy z Wysp o komentarz w sprawie separacji.

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Początki znajomości Courteney Cox i Johnny'ego McDaida sięgają końcówki 2013 roku, kiedy to spotkali się na jednym z przyjęć. Aktorka, kojarzona z kultowymi "Przyjaciółmi" oraz cyklem "Krzyk", była wówczas w trakcie załatwiania formalności rozwodowych. Kompletnie nie spodziewała się, że jej serce zabije mocniej względem artysty młodszego o dwanaście lat. Muzyk, który pochodzi z Irlandii Północnej, mieszkał wtedy z Edem Sheeranem. To właśnie ten popularny wokalista był osobą, która zapoznała ze sobą przyszłą parę.

Szybkie zaręczyny miały miejsce w 2014 roku, jednak wkrótce potem narzeczeni podjęli decyzję o rozstaniu. McDaid postanowił wrócić do Wielkiej Brytanii. Jak się okazało, życie osobno na dłuższą metę im nie służyło – na początku 2016 roku, po zaledwie kilku miesiącach rozłąki, zeszli się ponownie. Choć od tego momentu spędzili ze sobą około dziesięciu lat, ich uczucie prawdopodobnie nie przetrwało ostatecznej próby.

"On nie jest moim narzeczonym. Byliśmy zaręczeni, żeby się pobrać, ale teraz po prostu jesteśmy razem. Zerwaliśmy nasze zaręczyny, przeprowadził się do Anglii, a potem wróciliśmy do siebie i jest lepiej, niż było wcześniej. [...] Myślę, że odległość po rozstaniu, byliśmy oddzieleni od siebie przez pół roku... to wiele nam pokazało. Teraz jest po prostu lepiej. [...] Odchodziliśmy i wracaliśmy wiele razy" - przyznała Courteney Cox w 2019 roku na antenie "The Ellen DeGeneres Show.

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