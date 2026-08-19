Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z dziećmi! Takie kadry to prawdziwa rzadkość!

Małgorzata Socha wypoczywa nad Bałtykiem. To już tradycja!

Polskie morze to kierunek, który w wakacje chętnie wybierają również gwiazdy show-biznesu. Niedawno na wybrzeżu bawiła Wiktoria Gąsiewska (27 l.), a jak co roku do Juraty zawitali Jan Englert (83 l.) i Beata Ścibakówna (58 l.). Z córką i mamą nad Bałtykiem bawiła się również Ewa Skibińska (63 l.). Edyta Herbuś (45 l.) razem z partnerem oraz ukochanymi psiakami też zameldowali się na polskiej plaży.

Co roku nad Bałtykiem wypoczywa Małgorzata Socha (46 l.) z rodziną. Wyprawa na Półwysep Helski to już ich tradycja. W tym roku ponownie zawitali na kemping do Chałup. Gwiazda "Przyjaciółek" i "Zaraz wracam" podzieliła się z internautami obszerną relację z wyjazdu.

Pogoda w tym roku wyjątkowo nas nie rozpieszczała, ale przecież zupełnie nie o pogodę tutaj chodzi. Chodzi o ten klimat, w którym nic nie musisz, a możesz wszystko. O piach wszędzie, rybkę z frytkami, wspólne śniadania, spacery, rowery, morze i wieczory, które mogłyby trwać bez końca - rozpoczęła aktorka.

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Małgorzata Socha pokazała dzieci. Takie kadry to rzadkość!

W dalszej części wpisu zdradziła, że wracają w to miejsce, bo kochają je jej dzieci. Gdy one wypoczywają w Chałupach, ona łączy wakacje z pracą. Stara się przy tym "łapać każdą wolną chwilę". Małgorzata Socha

Czasami patrzę na Zosię, Basię i Stasia i myślę, że są trochę jak bohaterowie z "Dzieci z Bullerbyn". Lisa, Lasse, Bosse, Britta, Anna i Olle mieli swoje Bullerbyn, a oni mają swoje Chałupy. Własny mały świat, swoje ekipy, wyprawy, sekrety i przygody. Są tu szczęśliwi, bezpieczni, coraz bardziej samodzielni i trochę bardziej "swoi" niż gdziekolwiek indziej. I chyba właśnie ich uśmiech najlepiej przypomina mi, po co każdego roku tu wracamy - napisała Socha.

Wpis zilustrowała zdjęciami z wakacji, na których można podziwiać piękne widoki, wakacyjne posiłki oraz samą aktorkę. Jednak największe wrażenie na jej fanach zrobiła rodzinna fotografia. Małgorzata Socha od ponad ćwierć wieku związana jest z Krzysztofem Wiśniewskim (49 l.). Poznali się w 1996 roku na wakacjach w Darłówku. Wakacyjny romans przerodził się w stały związek, a w 2008 roku zakochani stanęli przed ołtarzem.

Doczekali się trójki dzieci - Zofii (ur. 2013), Barbary (ur. 2017) oraz Stanisława (ur. 2018). Aktorka stara się chronić prywatność swoich bliskich i rzadko pokazuje swoją rodzinę w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że rodzinna fotografia wywołała entuzjastyczne reakcje internautów!

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