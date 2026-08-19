Marek Kotański zmarł 24 lata temu. Nad jego grobem góruje zaskakująca rzeźba! Zobaczcie zdjęcia

Tragiczna śmierć Marka Kotańskiego

Marek Kotański od lat 70. angażował się w pomoc osobom uzależnionym. W 1978 roku z jego inicjatywy powstał pierwszy ośrodek Monaru, później przyszedł czas na Markot, czyli pomoc osobom bezdomnym. Kotański nie bał się trudnych tematów, konfliktów ani krytyki. Robił, co się dało, aby pomóc innym. Nagle jednak, po wielu latach wytężonej pracy, wszystko się skończyło. 19 sierpnia 2002 roku Kotański zginął w wypadku samochodowym. Informacja o jego śmierci była szczególnie bolesna dla rodziny, ale i dla podopiecznych czy przyjaciół Marka. Jego córka Joanna wspominała później, że ojciec często był nieobecny. Po jego śmierci sama próbowała kontynuować zapoczątkowane przez niego dzieło, założyła nawet fundację im. Kotańskiego i pracuje z młodzieżą.

Nie było go za wiele dla nas, dla bliskich. Zawsze akurat miał coś do zrobienia gdzie indziej, gdzieś jechał, kogoś naprawiał, o coś walczył - opowiadała.

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Tysiące ludzi żegnały człowieka, który pomagał innym

Pogrzeb Kotańskiego odbył się 28 sierpnia 2002 r. W kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie zgromadziły się tysiące osób. W tym samym miejscu spotkali się dawni mieszkańcy Monaru i Markotu, podopieczni Kotańskiego, przedstawiciele władz, gwiazdy. Podczas mszy żałobnej śpiewała Anna Maria Jopek, a Krystyna Janda pożegnała społecznika wierszem. W całej Polsce przypominano jego działalność, a w Polskim Radiu rozbrzmiewał utwór "Niepokonani" zespołu Perfect, piosenka szczególnie kojarzona z postacią i działalnością Kotańskiego.

Społecznik został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego grób wyróżnia wysoka, charakterystyczna figura Jezusa przypominająca tę ze słynnego pomnika w Rio de Janeiro, ale z wąsami niczym u samego Kotańskiego. Dzięki niej miejsce pochówku społecznika trudno pomylić z innymi mogiłami, widać je już z daleka. Grób jest bardzo zadbany, są na nim wiązanki kwiatów i znicze. TUTAJ znajdziecie zdjęcia.

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