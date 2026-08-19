Sofi reaguje na rozwód Dominiki Rybak. Ukochana Wojtka Goli nie kryje zaskoczenia

Zakończenie związku małżeńskiego przez Dominikę Rybak i Adriana Radzińskiego wywołało spore poruszenie wśród miłośników twórczości zwyciężczyni niedawnej odsłony programu "Królowa przetrwania". Internetowa celebrytka oficjalnie ogłosiła definitywne zakończenie relacji z życiowym partnerem na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Tak, drodzy państwo, życie moje to pasmo nieustającego podejmowania decyzji. Ostatnio, jakiś czas temu, się rozstaliśmy - poinformowała wielbicieli w opublikowanym nagraniu, kładąc kres pojawiającym się plotkom.

Twórczyni internetowa mająca dwadzieścia trzy lata wyraźnie zaznaczyła w swoich wypowiedziach, że mimo iż jej związek małżeński zakończył się ostatecznym niepowodzeniem, to jednak absolutnie nie czuje żalu z powodu ślubu w tak wczesnym etapie swojego życia.

Czy warto było brać ślub w tak młodym wieku? I tak, i nie. Wychodzę z założenia, że skoro w danym momencie danego życia uważałam tę, a nie inną decyzję za słuszną, to znaczy, że wtedy była ona słuszna - uargumentowała.

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W audycji internetowej zatytułowanej "Szalony Tańcula" rozpowszechniono niedawno spekulacje sugerujące, że gwiazda sieci nawiązała romantyczną relację z Kamilem Mindą, który jest znanym zawodnikiem mieszanych sztuk walki. Triumfatorka reality show "Królowa przetrwania" natychmiastowo i bardzo stanowczo zareagowała na te medialne doniesienia.

Widzowie, wysyłacie mi naprawdę ciężko popi***ne, z du*y wyjęte i niepodobne informacje na mój temat, które gdzieś sobie krążą po przestrzeni internetowej, obrzydliwe do tego stopnia, że zaraz się utopię w swoich własnych rzy*ach. Biorąc pod uwagę abstrakcję tej sytuacji, ja po prostu trochę nie ogarniam, co się dzieje. Nie chcę w to żaden sposób brnąć. Wiem, że patrząc w ogóle na kierunek, w jakim to wszystko zmierza i tak dalej - mogę się spodziewać, że wszystko, co teraz powiem, może zostać w jakikolwiek sposób obrócone na moją niekorzyść. Gdzie ja jedyne, co mogę wam powiedzieć, to że w żaden możliwy, dostępny dla ludzkości sposób nie identyfikuję się z tym ścierwem i nie zamierzam - podsumowała.

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Uczestniczka telewizyjnego formatu "Królowa przetrwania" i zarazem znajoma świeżo upieczonej singielki zdradziła, że zanotowała w przestrzeni medialnej oficjalny komunikat dwudziestotrzylatki, ale zabrakło jej wolnej chwili na dokładniejsze zapoznanie się z detalami.

Widziałam jakiś jeden artykuł, ale nie wgłębiałam się w to - poinformowała w rozmowie z Eska.pl.

Partnerka życiowa Wojtka Goli nie ukrywała podczas wywiadu udzielonego portalowi, że takie potoczenie się prywatnych spraw jej programowej koleżanki wywołało w niej ogromne i nieskrywane zdumienie.

Jak zareagowałam? No, zszokowałam się - dodała.

Mająca dwadzieścia dwa lata influencerka zachowała się bardzo powściągliwie i dość tajemniczo, kiedy w trakcie rozmowy padło pytanie o jej obecne relacje koleżeńskie z pozostałymi uczestniczkami formatu telewizyjnego.

Ze wszystkimi po trochu mamy kontakt, oprócz... no, niektórych dziewczyn.

O kogo dokładnie mogło jej chodzić w tej enigmatycznej wypowiedzi?

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