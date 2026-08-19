W "Tańcu z gwiazdami" otarł się o zwycięstwo. Rzucił aktorstwo i został tancerzem! Tak dziś wygląda syn Doroty Stalińskiej

Maksymilian Kluziewicz
2026-08-19 11:42

Występ w "Tańcu z gwiazdami" zrewolucjonizował życie nie tylko Kasi Cichopek, która później otworzyła z byłym mężem szkoły tańca. Swoją karierę z tą dyscypliną związał również Paweł Staliński. Syn popularnej aktorki po zakończeniu programu zniknął z blasku fleszy, ale obecnie odnosi ogromne sukcesy na tanecznym parkiecie.

Program "Taniec z gwiazdami" to bezsprzecznie jeden z najbardziej rozchwytywanych formatów rozrywkowych w polskiej telewizji. Fani z niecierpliwością czekają na występy znanych twarzy, a kolejna odsłona kultowego show wystartuje w telewizji już 6 września. Znów będziemy mogli podziwiać popularne postaci show-biznesu, które pod okiem zawodowych tancerzy stoczą bój o prestiżową Kryształową Kulę i nagrodę finansową.

Paweł Staliński był gwiazdą "Tańca z gwiazdami". Niewiele brakowało mu do zwycięstwa!

Dla wielu znanych osób udział w tego typu produkcji to głównie ciekawa odskocznia, szansa na zdobycie nowych umiejętności i sposób na zwiększenie własnej rozpoznawalności. Jednak w długiej historii tego formatu pojawiały się osoby, dla których ten telewizyjny epizod stał się prawdziwym przełomem. Oczarowani klimatem parkietu, postanowili na stałe związać swoją zawodową ścieżkę z tą trudną sztuką. Idealnym tego przykładem jest właśnie Paweł Staliński – syn aktorki Doroty Stalińskiej, który wziął udział w dwunastej edycji programu w 2010 roku. Mający wtedy zaledwie 21 lat model i aktor, trenowany przez Izabelę Janachowską, wzbudził zachwyt jurorów już podczas pierwszego występu.

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Koniec końców Paweł wywalczył drugie miejsce w decydującym starciu, ulegając jedynie tyczkarce Monice Pyrek. Ten krótki telewizyjny epizod zaszczepił w nim prawdziwą pasję do tańca towarzyskiego.

Paweł Staliński na dobre pokochał taniec. Czym się obecnie zajmuje?

Dziś Paweł Staliński nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej wyłącznie jako potomek znanej matki czy były celebryta z programu, lecz jako rozpoznawalny tancerz i szanowany instruktor. Co niezwykle interesujące, jego największa pasja połączyła go z partnerką życiową – Pauliną Janicką, która również ma na swoim koncie występy w "Tańcu z gwiazdami". Zakochani znakomicie uzupełniają się nie tylko pod wspólnym dachem, ale także w trakcie tanecznych zawodów. W swoim dorobku mają między innymi prestiżowe zwycięstwo w Mistrzostwach Polski w klasie Pro-Am, która polega na wspólnych występach profesjonalnego tancerza i amatora.

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Para z ogromnym zapałem prowadzi również własną działalność gospodarczą. Stworzyli inicjatywę "Pierwszy Taniec" oraz prężnie działającą agencję "Dance Agency". W ofercie ich firmy znajdują się kompleksowe i przystępne cenowo szkolenia oraz nietuzinkowe układy taneczne przeznaczone dla nowożeńców. Staliński jest także właścicielem sklepu oferującego dodatki ślubne. Ich osiągnięcia w życiu zawodowym i prywatnym przynoszą im spory rozgłos w mediach społecznościowych. Finalista dawnej edycji "Tańca z gwiazdami" przeszedł niezwykłą metamorfozę i dziś realizuje się w zupełnie nowej roli.

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PAWEŁ STALIŃSKI
DOROTA STALIŃSKA