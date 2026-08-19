Gwiazdy spędzą święto w pracy. Zapadła decyzja w sprawie "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-19 11:07

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie zapowiada się bardzo ciekawie. Będą niezwykłe wieczory z gwiazdami, liczne atrakcje, ale również dwa dodatkowe odcinki. Fani zadawali sobie jednak pytanie, czy najnowszy sezon będzie również pokazywany we Wszystkich Świętych. Okazało się, że decyzja już dawno zapadła, a Polacy poznali ją przez... sprzedaż biletów na show.

"Taniec z Gwiazdami 19" - co wiemy o tej edycji? 

Kolejna, 32. edycja „Tańca z Gwiazdami” wystartuje 6 września 2026 roku, a finałowy odcinek zaplanowano na 22 listopada. Według obietnic Edwarda Miszczaka pojawi się mnóstwo niespodzianek i wydań tematycznych. Nowy sezon przyniesie niepublikowane dotąd wyzwania, w tym:

  • sztafetę rumby,
  • "Akademię Czarnej Mamby",
  • "Taniec z rekwizytem"
  • oraz intrygującą "Maszynę czasu".

Po raz pierwszy w historii uczestnicy powalczą też o immunitet. Nie zabraknie przy tym uwielbianych klasyków, takich jak odcinek rodzinny, Disney Night, tańce w tercetach, solówki czy opcja "wyboru rywala".

Skład programu przejdzie spore modyfikacje. Z grona jurorów odeszła Ewa Kasprzyk, a wśród osób rozważanych na jej miejsce pojawia się Julia Wieniawa, po tym jak niedawno rozstała się z "Mam Talent!". Do rewolucji doszło też w orkiestrze - kilku dotychczasowych muzyków poinformowało o niespodziewanym zakończeniu współpracy przez stację.

Pary 19. edycji "Tańca z Gwiazdami":

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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"Taniec z Gwiazdami" we Wszystkich Świętych? Jest decyzja 

Dokładnie 19 sierpnia 2026 roku do sprzedaży trafiły bilety na główne show "Tańca z Gwiazdami". Ich ceny rozpoczynały się od 200 zł, a na finał - od 400. Jednak nie to zaskoczy widzów. 

Przez pewien czas Polsat różnie podchodził do emisji "Tańca z Gwiazdami" w określone dni wolne, a dokładniej we Wszystkich Świętych czy Wielkanoc. W kwietniu 2026 telewizja postawiła na wstrzymanie się z odcinkiem i puszczenie specjalnego filmu. 

Wielu fanów zastanawiało się, czy tym samym tropem pójdą w sprawie Wszystkich Świętych. 1 listopada w 2026 roku wypada w niedzielę. To dzień ustawowo wolny od pracy. Myślicie, że gwiazdy będą mieć wolne? Nic bardziej mylnego. 1.11.2026 "Taniec z Gwiazdami" będzie normalnie pokazany w Polsacie. Potwierdzenie pokazano przy... sprzedaży biletu. Widzowie mogli normalnie zakupić wejściówki na ten dzień. 

Prowadzący i uczestnicy na scenie programu Taniec z Gwiazdami. O emisji show w Polsacie przeczytasz na SE.
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TANIEC Z GWIAZDAMI