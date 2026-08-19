Tyle kosztują wejściówki na 19. edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Rozchodzą się jak ciepłe bułeczki!

Taniec z Gwiazdami 19 - co wiemy?

Kolejna, 32. odsłona „Tańca z Gwiazdami” rusza 6 września 2026 roku, a jej triumfatora wyłonimy pod koniec listopada. Nadchodzący, jesienny sezon usatysfakcjonuje widzów aż 12 odcinkami, w których, jak gwarantuje Edward Miszczak - nie zabraknie motywów przewodnich oraz świeżych rozwiązań.

Emocje budzą przetasowania w obsadzie. Z fotelem jurorskim pożegnała się Ewa Kasprzyk, a wśród potencjalnych następców wymienia się Julię Wieniawę, która niedawno zakończyła przygodę z „Mam Talent!”. Sporo kontrowersji wywołały także nagłe roszady w programowej orkiestrze, z której ze skutkiem natychmiastowym zwolniono kilku dotychczasowych muzyków.

Pary 32. edycji "Tańca z Gwiazdazdami" w Polsce:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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Tyle kosztują wejściówki na jesienną edycję Tańca z Gwiazdami 2026. Próba generalna jest o wiele tańsza

Jak co edycję Polsat udostępnia do sprzedaży konkretną pulę biletów na widownię. Dzięki temu można nie tylko zobaczyć próbę generalną przed odcinkiem, ale również wziąć udział w samym show.

Próby generalne rozpoczynają się od 158 zł za osobę. Wyjątkowo ta finałowa ma cenę od 210 zł.

Cena za poszczególne odcinki:

6.09.2026 - od 316,20 zł;

13.09.2026 - od 316,20 zł;

20.09.2026 - od 316,20 zł;

27.09.2026 - od 316,20 zł;

4.10.2026 - od 316,20 zł;

11.10.2026 - od 316,20 zł;

18.10.2026 - od 316,20 zł;

25.10.2026 - od 316,20 zł;

1.11.2026 - od 316,20 zł;

8.11.2026 - od 316,20 zł;

15.11.2026 - od 316,20 zł;

22.11.2026 - od 421,60 zł.

Miejsca są nienumerowane i znajdują się na balkonie. Dodatkowa opłata serwisowa wynosi 21,60 zł. Bilety sprzedały się po 10 minutach.

Sonda Kto wygra Taniec z Gwiazdami 32? Wybierz SWOJEGO FAWORYTA Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz