Tyle kosztują wejściówki na 19. edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Rozchodzą się jak ciepłe bułeczki!

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Taniec z Gwiazdami 19 - co wiemy?
Kolejna, 32. odsłona „Tańca z Gwiazdami” rusza 6 września 2026 roku, a jej triumfatora wyłonimy pod koniec listopada. Nadchodzący, jesienny sezon usatysfakcjonuje widzów aż 12 odcinkami, w których, jak gwarantuje Edward Miszczak - nie zabraknie motywów przewodnich oraz świeżych rozwiązań.
Emocje budzą przetasowania w obsadzie. Z fotelem jurorskim pożegnała się Ewa Kasprzyk, a wśród potencjalnych następców wymienia się Julię Wieniawę, która niedawno zakończyła przygodę z „Mam Talent!”. Sporo kontrowersji wywołały także nagłe roszady w programowej orkiestrze, z której ze skutkiem natychmiastowym zwolniono kilku dotychczasowych muzyków.
Pary 32. edycji "Tańca z Gwiazdazdami" w Polsce:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Tyle kosztują wejściówki na jesienną edycję Tańca z Gwiazdami 2026. Próba generalna jest o wiele tańsza
Jak co edycję Polsat udostępnia do sprzedaży konkretną pulę biletów na widownię. Dzięki temu można nie tylko zobaczyć próbę generalną przed odcinkiem, ale również wziąć udział w samym show.
Próby generalne rozpoczynają się od 158 zł za osobę. Wyjątkowo ta finałowa ma cenę od 210 zł.
Cena za poszczególne odcinki:
- 6.09.2026 - od 316,20 zł;
- 13.09.2026 - od 316,20 zł;
- 20.09.2026 - od 316,20 zł;
- 27.09.2026 - od 316,20 zł;
- 4.10.2026 - od 316,20 zł;
- 11.10.2026 - od 316,20 zł;
- 18.10.2026 - od 316,20 zł;
- 25.10.2026 - od 316,20 zł;
- 1.11.2026 - od 316,20 zł;
- 8.11.2026 - od 316,20 zł;
- 15.11.2026 - od 316,20 zł;
- 22.11.2026 - od 421,60 zł.
Miejsca są nienumerowane i znajdują się na balkonie. Dodatkowa opłata serwisowa wynosi 21,60 zł. Bilety sprzedały się po 10 minutach.