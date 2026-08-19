Tyle kosztują wejściówki na 19. edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Rozchodzą się jak ciepłe bułeczki!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-19 10:03

Wielkimi krokami zbliża się 32. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsce, a już 19. w Polsacie. Jak co roku Polacy mogą stać się jednym z elementów widowiska - zasiądą oni na widowni, aby móc kibicować ulubionym parom. Ale ile kosztuje wejściówka na udział w takim show? Uwaga, rozchodzą się one z prędkością światła!

Taniec z Gwiazdami 19 - co wiemy? 

Kolejna, 32. odsłona „Tańca z Gwiazdami” rusza 6 września 2026 roku, a jej triumfatora wyłonimy pod koniec listopada. Nadchodzący, jesienny sezon usatysfakcjonuje widzów aż 12 odcinkami, w których, jak gwarantuje Edward Miszczak - nie zabraknie motywów przewodnich oraz świeżych rozwiązań.

Emocje budzą przetasowania w obsadzie. Z fotelem jurorskim pożegnała się Ewa Kasprzyk, a wśród potencjalnych następców wymienia się Julię Wieniawę, która niedawno zakończyła przygodę z „Mam Talent!”. Sporo kontrowersji wywołały także nagłe roszady w programowej orkiestrze, z której ze skutkiem natychmiastowym zwolniono kilku dotychczasowych muzyków.

Pary 32. edycji "Tańca z Gwiazdazdami" w Polsce:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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Tyle kosztują wejściówki na jesienną edycję Tańca z Gwiazdami 2026. Próba generalna jest o wiele tańsza 

Jak co edycję Polsat udostępnia do sprzedaży konkretną pulę biletów na widownię. Dzięki temu można nie tylko zobaczyć próbę generalną przed odcinkiem, ale również wziąć udział w samym show. 

Próby generalne rozpoczynają się od 158 zł za osobę. Wyjątkowo ta finałowa ma cenę od 210 zł. 

Cena za poszczególne odcinki:

  • 6.09.2026 - od 316,20 zł;
  • 13.09.2026 - od 316,20 zł;
  • 20.09.2026 - od 316,20 zł;
  • 27.09.2026 - od 316,20 zł;
  • 4.10.2026 - od 316,20 zł;
  • 11.10.2026 - od 316,20 zł;
  • 18.10.2026 - od 316,20 zł;
  • 25.10.2026 - od 316,20 zł;
  • 1.11.2026 - od 316,20 zł;
  • 8.11.2026 - od 316,20 zł;
  • 15.11.2026 - od 316,20 zł;
  • 22.11.2026 - od 421,60 zł.

Miejsca są nienumerowane i znajdują się na balkonie. Dodatkowa opłata serwisowa wynosi 21,60 zł. Bilety sprzedały się po 10 minutach. 

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Prowadzący i uczestnicy Tańca z Gwiazdami na scenie Polsatu. O cenach biletów na 19. edycję show przeczytasz na SE.
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TANIEC Z GWIAZDAMI