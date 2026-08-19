Umięśniony Skolim w samych majtkach dziękuje za modlitwę. Wcześniej pozował przy krzyżu

Skolim po wypadku od razu wrócił na scenę!

Skolim (29 l.), a właściwie Konrad Skolimowski, jest jednym z najpopularniejszych gwiazdorów muzyki disco. Sam siebie określił mianem "króla latino" i nie jest to tytuł na wyrost. Chociaż jego muzyka nie wszystkim przypada do gustu, to na jego koncerty przychodzą tłumy! Teledyski do jego utworów biją rekordy wyświetleń. Jego najpopularniejszy klip do "Wyglądasz idealnie" ma już ponad 271 milionów wyświetleń.

Muzyk rozwija nie tylko swoje muzyczne imperium. Skolim prężnie działa jako biznesmen i sprzedaje dosłownie wszystko - koszulki, perfumy, kalendarze adwentowe, bieliznę, walizki, artykuły szkolne, kiełbasy, a nawet paliwo. Jest bowiem właścicielem własnej stacji benzynowej. Ma również własny pensjonat w Międzyzdrojach.

Zobacz również: Skolim wypuścił koszulkę z Jezusem. Robi biznes na religii?!

Skolim modli się przed krzyżem i dziękuje za fanom

Skolim wzbudza kontrowersje częstotliwością swoich występów. Zdarza mu się koncertować nawet kilka razy dziennie. W ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca pojawił się na scenie aż 63 razy! Wakacje są dla niego szczególnie pracowite. Podczas jednego z niedawnych występów doszło do wypadku. 29-latek spadł ze sceny i uległ kontuzji. Mimo to wrócił na scenę. W tym samym dniu, już z nogą w gipsie, zagrał jeszcze dwa koncerty.

Wokalista ma "uszkodzony wiezowzrost przedni oraz skręcony staw skokowy". Nie ma jednak zamiaru przerywać trasy i nadal intensywnie koncertuje. W minioną niedzielę wrzucił zdjęcie z postoju przy przydrożnym krzyżu.

Dziękuję. I proszę o Więcej - napisał.

Dzień później przekazał, że ze zdrowiem coraz lepiej i nic nie zagraża wakacyjnej trasie koncertowej. Przy okazji podziękował swoim fanom za troskę oraz modlitwę. Zrobił to ubrany jedynie w majtki z własnej kolekcji. Wiedzieliście, że Skolim jest taki pobożny?

Zobacz również: Skolim po wypadku samochodowym klęczy przed ołtarzem. Dziękuje Bogu

19

Quiz o disco polo. Zdanie dotyczy Zenka Martyniuka czy Skolima? Pytanie 1 z 10 Ten artysta urodził się w czerwcu. Zenek Martyniuk Skolim Następne pytanie