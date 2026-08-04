Skolim wypuścił koszulkę z Jezusem. Robi biznes na religii?!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-04 11:39

Skolim jest niewątpliwie jeden z najpopularniejszych wokalistów z pogranicza disco polo i latino. Oprócz kariery muzycznej, prężnie rozwija swoje inne biznesy jak noclegi w Międzyzdrojach czy współpracę przy wędlinach z JBB. Okazuje się, że postanowił wypuścić koszulkę, dosyć mocno powiązaną z religią. Można ją już kupić w jego sklepie! Niektórzy fani są przez to zniesmaczeni

Kim jest Skolim?

Urodzony w 1996 roku w Łukowie Konrad Skolimowski karierę zaczynał od aktorstwa. Widzowie mogą kojarzyć go przede wszystkim z roli Patryka Jezierskiego w "Barwach Szczęścia", choć ma na swoim koncie również występy epizodyczne w serialach "Korona królów" czy "Dziewczyny ze Lwowa".

Decyzja o przejściu do branży muzycznej okazała się dla niego idealnym ruchem. Przełomowym momentem był hit „Wyglądasz idealnie”, który wygenerował w internecie setki milionów odtworzeń. Pozytywny odbiór utrzymały następne utwory, takie jak "Temperatura" i "Kiss me baby". Obecnie piosenki Skolima można bez problemu usłyszeć w ogólnokrajowych stacjach radiowych, a jego status gwiazdy potwierdzają wspólne projekty z takimi artystkami jak Blanka czy Justyna Steczkowska.

Poza działalnością artystyczną rozwija się jako przedsiębiorca – ma własną sieć biznesową obejmującą m.in. stację paliw, markę autorskich perfum oraz pensjonat położony w Międzyzdrojach. Konsekwentnie dba o prywatność swojej rodziny i skupia się na wychowaniu dwóch synów.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Skolim o swojej wierze 

Skolim wielokrotnie zaznaczał, że jest osobą niezwykle wierzącą. Po wypadku samochodowym pod Koszalinem w 2025 roku - mężczyzna od razu po udał się do jednego z kościołów, aby podziękować Bogu, że wyszedł z tego cały i zdrowy. W rozmowie z VOX FM opowiedział, skąd w nim tak silna wiara.

- Z prababcią spędzałem bardzo dużo czasu. W wolnych chwilach czytała Pismo Święte. Z babcią się modliłem, chodziłem na pasterki do kościoła, a w ciągu roku również w niektóre niedziele. Spodobało mi się to, niesamowicie mi się to spodobało: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, „kochaj bliźniego jak siebie samego”. To piękne prawdy płynące z wiary, które niesamowicie harmonizują i układają życie. Uważam, że to jest piękno. Babcia wprowadziła mnie w ten świat - mówił Skolim w styczniu 2026.  

Sam wielokrotnie zaznaczał, ze stara się praktykować na tyle, ile może. Ale niezwykle ważne w umocnieniu jego wiary są świadectwa innych ludzi. 

"Boże Chroń Króla Latino" już w sprzedaży. Fani zniesmaczeni 

Już wcześniej m.in. Luxon pokazał się w najnowszej koszulce Teamu Skolima. Okazało się, że mężczyźni występują w nich od kilku dni podczas swoich koncertów. Luxon nawet nagrał z tego pieśń, która brzmi jak wyciągnięta wprost z kościoła. Już wtedy internauci grzmie w komentarzach, że według nich to profanacja. Głównie dlatego, ze na koszulce widać wizerunek Chrystusa, a podpisano wszystko "Boze Chroń Króla Latino". W końcu Skolim ogłosił ostateczną sprzedaż i chwilową promocję. 

- Najpiękniejsze koszulki, myślę, że każdy klub piłkarski i każdy klub sportowy chciałby mieć takie koszulki. A mamy jemy od dzisiaj do końca tygodnia w premierowej promocyjnej cenie 199. Zapraszamy wszystkich, patrzcie na to - powiedział Skolim.

I faktycznie, można już je nabyć w sklepie Skolima. Mimo to jego fani nie są tym do końca zachwyceni. Wielu z nich w komentarzach wyraziło swoje zniesmaczenie. Sam Skolim nie odniósł się do krytyki. 

Król Latino, Skolim, wypuścił do sprzedaży koszulkę Boże Chroń Króla Latino
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Skolim