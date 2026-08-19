Karolina Sawka została mamą. Gwiazda "W pustyni i w puszczy" urodziła! Ale radosną nowiną pochwalił się dumny tata

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-19 9:16

Karolina Sawka urodziła! Gwiazda "W pustyni i w puszczy" kilka miesięcy temu pochwaliła się rosnącym ciążowym brzuszkiem, a teraz jest już mamą. Radosną nowinę przekazał jej mąż Mateusz Rzeźniczak, który zapozował z maluchem. Zobaczcie!

Nel z "Pustyni i w puszczy" jest mamą. Sawka urodziła

Karolina Sawka, którą miliony widzów pokochały jako Nel z "W pustyni i w puszczy", właśnie rozpoczęła wyjątkowy, radosny i bardzo ważny, ale i trudny rozdział w swoim życiu. 34-letnia aktorka została mamą! Co ciekawe, to nie ona jako pierwsza pochwaliła się szczęśliwą nowiną. Radosny komunikat przekazał jej mąż, Mateusz Rzeźniczak, publikując w sieci pierwsze zdjęcie z maluchem.

Jeszcze kilka tygodni temu Karolina Sawka z dumą prezentowała ciążowy brzuszek, potwierdzając tym samym, że wraz z mężem oczekuje narodzin dziecka. Aktorka ogłosiła ciążę w marcu tego roku, publikując fotografie z ciążowej sesji. Wcześniej o powiększeniu rodziny para wspominała także publicznie.

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Karolina Sawka jeszcze kilka dni wcześniej na swoim profilu na Instagramie pokazała ujęcia z brzuszkiem, a teraz okazuje się, że jej maleństwo jest już na świecie. Nel została mamą, pierwsze zdjęcie z noworodkiem pokazał jednak jej mąż. Mateusz Rzeźniczak opublikował fotografię, na której widać, jak tuli malucha do nagiej klatki piersiowej. Twarz dziecka pozostaje niewidoczna, a aktor nie zdradził szczegółów dotyczących porodu ani nie podał dodatkowych informacji. Zamiast długiego wpisu zamieścił zaledwie trzy wymowne emotki: bobasa, serce i lwa. 

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Internauci przesyłają gratulacje

Choć Sawka nie pochwaliła się narodzinami pierwszej pociechy, jej fani szybko zorientowali się, że rodzina Sawki i Rzeźniczaka jest już nieco większa. Para, która pobrała się w czerwcu 2024 roku, doczekała się pierwszego dziecka, a internauci zaczęli słać gratulacje.

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"O wow! Gratulacje dla Was Kochani", "Kochane chłopaki", "Gratki! Pasuje Ci!", "Jaki już duży" - czytamy w sieci.

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