Sawka i Rzeźniczak wzięli ślub! Wyciekły zdjęcia do sieci

Tak wyglądają córki Beaty Kozidrak. To prawdziwe piękności

Podobne do mamy?

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Sawka już po ślubie!

Karolina Sawka została wielką gwiazdą po zagraniu roli Nel w "W pustyni i w puszczy". Z małej, słodkiej dziewczynki wyrosła piękna kobieta i dobra aktorka, którą widzieliśmy w wielu hitach. 32-letnia Sawka zagrała m.in. Kalinę Marczewską w "M jak miłość", Magdę w „Pierwszej miłości”, Malwinę Kopkę w "Ojciec Mateusz" oraz pannę młodą w "Papierach na szczęście". Karolina Sawka jest córką znanego rysownika Henryka Sawki. Fani aktorki do dziś nie wiedzieli, że ich ulubienica nie jest już panną. Tak, Nel z "W pustyni i w puszczy" wyszła za mąż!

Kim jest szczęśliwiec, który ożenił się z Karoliną Sawką? Mateusz Rzeźniczak, bo nim tu mowa, to kolega gwiazdy po fachu. Fani znają go z takich ról, jak: Paweł Piasecki, były ukochany Agaty Pyrki (Natalia Zambrzycka) w "Barwach szczęścia", Marcin Rogalski w "Przyjaciółkach", "Ażur" w "Wojennych dziewczynach", student Robert w "Pierwszej miłości" i wielu innych pozycjach filmowych. I to właśnie gwiazdor zdradził, że Sawka jest już jego żoną!

Rzeźniczak pokazał na swoim Instastory zdjęcie, na którym on i Sawka wyglądają dokładnie, jak para młoda! Aktorka milczy w tej sprawie i, ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła doniesieniom swojego chłopaka. Ale, jak poskładać wszystkie informacje razem,l wychodzi, że jest czego winszować parze młodej.

Karolina Sawka na tę wyjątkową uroczystość ubrała się w delikatną, zwiewną białą suknię, a w rękach miała ogromny bukiet konwalii. Rzeźniczak założył luźny, ciemny garnitur, a spod marynarki wyglądał prosty, biały t-shirt. .

Informacje o tym, że Sawka i Rzeźniczak mają zamiar się pobrać, pojawiły się już w zeszłym roku. Magazyn „Twoje imperium” podawał, iż ceremonia zaplanowana jest na koniec czerwca 2024. I jak widać, to się potwierdza. Życzymy szczęścia młodej parze!

Sonda Ślub tradycyjny czy w plenerze? Tradycyjny W plenerze