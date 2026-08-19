Megakot ma nową partnerkę. Fani pytają: Co z Karolinką?

Kim jest MegaKot?

MegaKot to pseudonim Arkadiusza Zgorzelskiego (używającego też personaliów Arek Kocik), polskiego przedsiębiorcy i celebryty ze Szczecina. Z wykształcenia i profesji jest deweloperem działającym w branży nieruchomości oraz budowlanej. Przebudował m.in. słynny Hotel Bałtyk w Międzyzdrojach oraz dba o odnowienie słynnej szczecińskiej Wenecji.

Rozpoznawalność zyskał w przestrzeni internetowej, współpracując z popularnym patoyoutuberem Lordem Kruszwilem, w którego materiałach występował i odgrywał rolę tzw. „ojca”. Prowadzi aktywną działalność na Instagramie, gdzie kreuje wizerunek zamożnego, ekscentrycznego miłośnika luksusu, szybkich samochodów i mocno imprezowego stylu życia.

Ogólnopolską sławę zdobył w 2021 roku, dołączając do obsady reality show „Królowe życia” na antenie stacji TTV. Występ w telewizji przyniósł mu jednak spore kontrowersje. Wypłynęły wówczas jego wypowiedzi internetowe, w których przyznał, że cztery jego byłe partnerki zmarły (jedna została zamordowana, inna popełniła samobójstwo), a on sam był swego czasu przesłuchiwany i podejrzewany przez policję w sprawie o morderstwo. F

ala krytyki dotycząca jego przeszłości, promowania patostreamerów oraz publicznego obnoszenia się z relacjami z bardzo młodymi kobietami doprowadziła na początku 2022 roku do usunięcia go z programu przez stację TTV i zakończenia z nim współprac

Jaś Kapela komentuje incydent z udziałem Arka „Megakota” Kocika

MegaKot rozstał się z Karoliną. Pokazał nową dziewczynę

Jeszcze niedawno internauci niepokoili się o ówczesną partnerkę Megakota - Karolinę. Dziewczyna wyglądała dosyć młodo, a mężczyzna kochał przy niej brylować. Ostatnio Arkadiusz na chwilę zamilkł w mediach społecznościowych, po czym wrócił z nową informacją - nie spotyka się już z Karoliną i ma równie młodo wyglądającą, nową dziewczynę.

Na jednej z rolek prześmiewczo z nią rozmawiał, że nie chce, aby wchodziła do jego luksusowych aut.

- To nie jest auto do nauki jazdy - grzmiał Arkadiusz w rolce.

Internauci nie ukrywali swojego zaskoczenia. Od razu zauważyli podobieństwo w wyglądzie nowej dziewczyny Kota do Karoliny. Inni, patrząc na tajemniczą przeszłość celebryty zaczęli się niepokoić o byłą dziewczynę.

- Karolina ma się bardzo dobrze - uspokajał Megakot swoich fanów.