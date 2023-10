Zastanawiające słowa Edyty Golec. Żona Łukasza Golca opuści go na scenie? Co dalej z Golec uOrkiestra?

Arkadiusz Zgorzelski, vel. Arek "Megakot" Kocik, budzi kontrowersje od dłuższego czasu. Jego sprawą swego czasu interesował się nawet znany aktywista z Warszawy, Jan Śpiewak. Gwiazdor show "Królowe Życia" szybko wyleciał z programu TTV, kiedy na jaw wyszła jego przeszłość. Cztery poprzednie partnerki Kocika zmarły w dziwnych okolicznościach, a ludzie zaczęli pisać skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podnosząc, że Kocik nie powinien być promowany w telewizji. I faktycznie, Zgorzelski wyleciał wtedy z "Królowych Życia". Co o nim wiemy? Jest po pięćdziesiątce i ma zamiłowanie do młodych dziewczyn. Megakot relacjonował niegdyś, że jedna jego dziewczyna została zamordowana. On sam ostatecznie żadnych zarzutów jednak nie usłyszał, był w sprawie tylko świadkiem. "Sprawca siedzi w więzieniu. Wiadomo przecież, że gdybym to był ja, to ja bym siedział, a nie on. Byłem wtedy przesłuchiwany, ale jako świadek, a nie podejrzany", mówił w rozmowie z "Super Expressem". Inna jego dziewczyna miała z kolei odebrać sobie życie, kiedy już nie byli razem. "Ogólnie to nosiłem pecha. Cztery moje byłe dziewczyny nie żyją. Z tego, co ja wiem, bo nie jestem na bieżąco ze wszystkimi", mówił Arek Kocik. A teraz chwali się nową, bardzo młodą partnerką. Ludzie są zaniepokojeni tym, jakie treści para wrzuca do mediów społecznościowych.

Megakot, gwiazdor show "Królowe życia", pochował cztery partnerki. Nową trzyma w kołysce dla dzieci i zakłada jej smoczek

Jan Śpiewak publicznie zadawał już dwa lata temu pytanie, "czemu 51-latek bawi się z nastolatkami"? "Być może po to, żeby mieć łatwy do nich dostęp", stwierdził warszawski aktywista.

- Sam Mega Kot w internecie chwali się zażywaniem twardych narkotyków i romansami z "małolatkami". Z jedną z nich związał się już, jak miała 15 lat albo i mniej… - napisał Jan Śpiewak na Facebooku. - Z tego co udało nam się ustalić wszystkie (jego byłe partnerki - red.) przed śmiercią miały poważny problem z narkotykami. Jak sam MegaKot przyznał policja sama podejrzewała go o zabójstwo jednej z nich. (...) Jestem przerażony tym jakie treści promują social media i telewizja. Żyjemy w świecie odwróconych wartości - dodawał.

Nowa dziewczyna Zgorzelskiego, którą zaczął pokazywać w sieci, też jest bardzo młoda. Wygląda na około 20 lat, jak zauważają internauci. I niepokoją się, bo MegaKot wrzuca z nią do sieci bardzo dziwne nagrania. Na ostatnim pokazuje, jak "trzyma" dziewczynę w czymś na wzór kołyski dla dzieci, zakłada jej nawet smoczek i w opisie zaznacza: "śliczna wnusia", traktując ją jak dziecko. Przy okazji afery w świecie youtuberów i Pandora Gate, ludzie oznaczają także Kocika, prosząc, by ktoś zainteresował się jego przypadkiem. Czy tak się stanie? Czas pokaże.

Kim jest Arek "Megakot" Kocik? Arek Zgorzelski to biznesmen ze Szczecina

Arek "Megakot" Kocik pojawił się w mediach szerzej w sierpniu 2021 roku i był jedną z najbarwniejszych postaci 11. sezonu "Królowych Życia". Po skandalach z nim związanych, został jednak wyrzucony z show. Najmocniej, jak sam mówił, "zabolały" go słowa Jana Śpiewaka, gwiazdor groził mu nawet podjęciem kroków prawnych.

- Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś może takie rzeczy napisać i odwrócić sytuację - mówił w "Super Expressie" Arkadiusz Zgorzelski. - Dziwi mnie, że w ogóle ludzie mogą tak bezkarnie pisać o kimś nieprawdę, wiedząc, że jest to nieprawda i robiąc to w pełni świadomie. Nie wiem, w jakim celu było to zrobione, taka nagonka na mnie - dodawał.

Skąd Arek "Megakot" Kocik ma pieniądze? Mężczyzna jest biznesmenem. Pomponik pisał, że Zgorzelski dorobił się fortuny na deweloperce, ale swą przygodę z biznesem zaczynał w 1989 roku od handlu kasetami wideo. "Prowadził lombard, handlował samochodami z Holandii, miałem transport i spedycję, a także handel ciężarówkami", czytamy. Teraz, za sprawą kontrowersyjnych filmików, znów jest na ustach wszystkich.

Megakot (?) wyjaśnia: "Żadna z moich dziewczyn nie miała poniżej 18 lat"

Arek "Megakot" Kocik, a przynajmniej osoba, która się za niego podaje, opublikował serię wiadomości w serwisie X (dawniej Twitter), gdzie wyjaśnia, że żadna z jego dziewczyn nie miała poniżej 18 lat i są to pomówienia (to prawdopodobnie odpowiedź na słowa Jana Śpiewaka). Tłumaczył też zawiłości dotyczące jego byłych partnerek.

- 4 moje byle nie popełniły samob***. 2 moje dziewczyny zginęły w wypadku samochodowym 30 lat temu (byliśmy w trójkącie), jedna została zamordowana 18 lat temu (byłem podejrzany, ale jej oprawca już dawno siedzi), ostatnia popełniła samob***, ale kur*** 2 lata po rozstaniu! (...) Ja w życiu miałem z 500 dziewczyn jeśli nie więcej, więc jest inna statystyka, logiczne ze przy takiej ilości jakaś cześć mogła stracić życie, przeciętna osoba ma z 10 partnerów w ciągu życia a tez niektórzy giną - napisał.

Galeria zdjęć: Megakot, gwiazdor show "Królowe życia", pochował cztery partnerki. Nową trzyma w kołysce dla dzieci

Sonda Czy niepokoi Cię to, co Megakot wrzuca do sieci? Tak, to bardzo dziwne Nie widzę w tym nic dziwnego