Gwiazdor programu „Królowe życia” pochował cztery partnerki. Nie do wiary, z kim teraz się spotyka. Różnica wieku może szokować

Arkadiusz Zgorzelski, bo tak naprawdę nazywa się „Megakot”, dołączając do programu prowadził dużą firmę deweloperską w Szczecinie. W trakcie trwania show dał się poznać jako miłośnik pięknych kobiet i szybkich samochodów. W jednym z wywiadów „Megakot” opowiedział o swojej mrocznej przeszłości.

– Zamordowali moją dziewczynę jedną. Miałem takie pechowe rzeczy. Ja już z nią nie byłem wtedy, to nie było związane ze mną, ale w pewnym momencie byłem przez policję oskarżony, że to może ja. Ja myślałem, że im pomagam, a oni mnie oskarżali. Ja byłem w niektórych sprawach bardzo dziecinny – powiedział bohater „Królowych życia”.

– To był rabunek w domu, podczas którego ona zginęła. Ktoś ją zabił, żeby coś wziąć. Ta osoba do tej pory siedzi w więzieniu… Ale to było ze 20 lat temu –dodał w programie „Wini x Megakot”.

To jednak nie koniec dramatycznych wieści. – Inna moja dziewczyna odebrała sobie życie. Też z nią już nie byłem... Ogólnie to nosiłem pecha. Cztery moje byłe dziewczyny nie żyją. Z tego, co ja wiem, bo nie jestem na bieżąco ze wszystkimi - dodał.

Przeszłością mężczyzny zainteresował się Jan Śpiewak.

"Czemu 51-latek bawi się z nastolatkami? Być może po to, żeby mieć łatwy do nich dostęp. Sam Mega Kot w internecie chwali się zażywaniem twardych narkotyków i romansami z „małolatkami”. Z jedną z nich związał się już, jak miała 15 lat albo i mniej… W popularnych nagraniach na YouTube chwali się tym, że nazwał świnię imieniem po byłej dziewczynie, która popełniła samobójstwo. Tych dziewczyn, które umierały tragicznie w młodym wieku po związkach z nim, było aż cztery. Z tego, co udało nam się ustalić, wszystkie przed śmiercią miały poważny problem z narkotykami. Jak sam Mega Kot przyznał, policja sama podejrzewała go o zabójstwo jednej z nich. Jestem przerażony tym, jakie treści promują social media i telewizja. Żyjemy w świecie odwróconych wartości. (...) Ci ludzie niszczą ludziom życie. Pokazują, że kobiety to tylko przedmioty. Że każde świństwo można spieniężyć. Powiedzmy temu stop." - czytamy na profilu aktywisty.

Kilka dni temu „Megakot” został przyłapany z piękną dziewczyną podczas spaceru po Sopocie. Trzeba przyznać, że różnica wieku może szokować. Widać, że dzieli ich kilkanaście lat...

