Skolim śpiewa, tańczy i... sprzedaje stringi oraz bokserki. Po ile? Sprawdziliśmy, nie jest tanio

Skolim nie tylko śpiewa i tańczy. Ma stacje benzynowe, własne kiełbaski, perfumy, a teraz sprzedaje bieliznę

Skolim od dawna pokazuje, że nie zamierza zarabiać wyłącznie na koncertach. Choć tłumy fanów szaleją na jego występach, a kalendarz artysty pęka w szwach, król latino z powodzeniem rozwija kolejne biznesy. Nie dość, że ma sieć stacji paliw i własne parówki, to jeszcze rozwija swój sklep z... właściwie to ze wszystkim. W sklepie internetowym z jego ksywą w nazwie można znaleźć nie tylko koszulki, czapki czy perfumy sygnowane pseudonimem wokalisty, ale także produkty, które wywołały prawdziwą sensację wśród fanek - stringi i bokserki.

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Wśród nowości wprowadzonych przez Skolima do sprzedaży znajduje się damska bielizna z napisem Skolim i palmami na gumce. Personalizowane majtki zwróciły uwagę internautów, a Skolim w sieci już dał znać, że są "na wyczerpaniu". Ich cena wynosi około 79 zł. To drogo czy tanio? W ofercie artysty są też męskie bokserki z napisem "wejde wyjde", bez polskich znaków, za 89 zł - również "na wyczerpaniu". Do kompletu można dobrać skarpetki z napisem "Skolim" za 46 zł za parę.

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Skolim oferuje całą gamę produktów

To jednak dopiero początek. Konrad Skolimowski coraz śmielej buduje własne biznesowe imperium. W sprzedaży ma również autorskie perfumy, kosmetyki samochodowe, odzież i inne gadżety, a nawet uruchomił specjalne automaty, w których można kupić jego zapachy. Wcześniej zainwestował także we własną stację paliw, pokazując, że świetnie odnajduje się w roli przedsiębiorcy.

Sam przyznawał w wywiadach, że to właśnie sprzedaż perfum przynosi mu dziś największe zyski.

Największe pieniądze pochodzą z perfum. Temperatura, Palermo, Bebecita i to jest chyba taki największy hit - zdradził Plejadzie.

Do tego nie można zapominać, że zanim podbił scenę muzyczną, zdobył popularność jako aktor serialowy. Wygląda więc na to, że Skolim doskonale wie, jak przekuć popularność w kolejne źródła dochodu. Skusilibyście się na majtki od Skolima?

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Skolim ZARABIA FORTUNĘ na koncertach