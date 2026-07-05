Kolumbijczyk wyrzucony z Polski. Seria skandalicznych wybryków i 6‑letni zakaz wjazdu do Schengen

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-05 19:16

31‑letni Kolumbijczyk, który w Polsce dopuszczał się kolejnych przestępstw i wykroczeń, został zatrzymany przez Straż Graniczną i decyzją służb musi natychmiast wrócić do kraju. Przez sześć lat nie będzie mógł pojawić się w żadnym państwie strefy Schengen. Funkcjonariusze uznali go za realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Funkcjonariusz Straży Granicznej pilnuje zatrzymanego mężczyzny. O wydaleniu Kolumbijczyka przeczytasz na SE.
Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Seria wykroczeń zakończyła pobyt Kolumbijczyka w Polsce

Strażnicy graniczni z Poznania‑Ławicy przejęli mężczyznę od policjantów z Grodziska. Jak ustalono, Kolumbijczyk od dłuższego czasu łamał prawo, a jego zachowanie było coraz bardziej agresywne i nieprzewidywalne. W komunikacie służb wymieniono całą listę przewinień: niszczenie mienia Polskich Kolei Państwowych, znieważenie funkcjonariusza, zakłócanie spokoju, groźby karalne oraz nieobyczajne wybryki.

Decyzja o wydaleniu zapadła natychmiast

Po analizie zachowania cudzoziemca Straż Graniczna uznała, że jego dalszy pobyt w Polsce stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. Wydano więc decyzję o natychmiastowym powrocie do Kolumbii oraz orzeczono 6‑letni zakaz ponownego wjazdu do państw strefy Schengen. To jedna z najostrzejszych sankcji stosowanych wobec obcokrajowców łamiących prawo.

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Eskorta do aresztu i lot do Kolumbii

Mężczyzna został doprowadzony do Aresztu dla Cudzoziemców w Celu Wydalenia. Stamtąd – pod nadzorem funkcjonariuszy – trafi na pokład samolotu odlatującego z jednego z lotniczych przejść granicznych. To właśnie tam zakończy się jego pobyt w Polsce, który – jak podkreślają służby – był pasmem naruszeń prawa.

Służby reagują bez kompromisów

Straż Graniczna podkreśla, że konsekwentnie reaguje na wszelkie naruszenia prawa, zwłaszcza te, które mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu lub infrastrukturze. Sprawa Kolumbijczyka ma być jasnym sygnałem, że agresywne zachowania i dewastacja mienia nie będą tolerowane.

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