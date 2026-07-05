To pijany 19-latek spowodował tragedię. Zginął młody mężczyzna. Ważne ustalenia policji

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-05 14:31

Wczesnym porankiem w niedzielę, 5 lipca rozpędzony samochód osobowy marki Volkswagen Golf, prowadzony przez 19-letniego kierowcę, wypadł z drogi, dachował i rozbił się w rowie. Bilans wypadku jest tragiczny: jedna młoda osoba straciła życie, a cztery inne trafiły do szpitali z poważnymi obrażeniami. Kierowca miał w organizmie blisko promil alkoholu.

  • W niedzielę, 5 lipca, około godziny 5:00 rano w miejscowości Wólka Żabna (powiat staszowski) doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym Volkswagen Golf wypadł z drogi i dachował.
  • W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna zginął na miejscu, a czterech młodych pasażerów (w wieku 17-19 lat) zostało rannych i trafiło do szpitali, w tym jeden w stanie krytycznym.
  • 19-letni kierowca pojazdu miał blisko promil alkoholu w organizmie, a wszyscy uczestnicy zdarzenia znajdowali się w stanie nietrzeźwości.
  • Policja po analizie zeznań wykluczyła początkowe doniesienia o szóstej osobie, która miała oddalić się z miejsca wypadku.

Pijany 19-latek kierował Volkswagenem. Doszło do tragicznego wypadku

Okoliczności tego tragicznego wypadku pod Staszowem są szczególnie przygnębiające. Pijani młodzi ludzie, zamiast bezpiecznie wracać do domu, zafundowali sobie i swoim bliskim prawdziwy koszmar. Jak potwierdziła Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, kierujący 19-latek miał w swoim organizmie blisko promil alkoholu. Co więcej, wszyscy uczestnicy zdarzenia, zarówno kierowca, jak i pasażerowie, znajdowali się w stanie nietrzeźwości.

- Wszyscy uczestnicy zdarzenia znajdowali się w stanie nietrzeźwości – powiedziała Radiu Eska Joanna Szczepaniak.

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Czy w samochodzie była szósta osoba? Ustalenia policji

Sprawa ma jeszcze jeden, niezwykle intrygujący wątek, który początkowo wprowadził niemałe zamieszanie w pracy służb ratunkowych i policji. Z relacji świadków, którzy pojawili się na miejscu śmiertelnego wypadku w Wólce Żabnej, wynikało, że w rozbitym Volkswagenie Golfie mogła znajdować się szósta osoba. Istniało podejrzenie, że ten tajemniczy pasażer oddalił się z miejsca zdarzenia, co natychmiast uruchomiło poszukiwania. 

- Początkowo z relacji świadków wynikało, że w pojeździe mogła znajdować się jeszcze jedna osoba, która oddaliła się z miejsca zdarzenia – relacjonowała Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Jednakże, po dokładnej analizie zeznań wszystkich uczestników zdarzenia, policjanci wykluczyli ten scenariusz.

- Policjanci wykluczyli, aby w pojeździe znajdowała się szósta osoba – dodała oficer prasowa.

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