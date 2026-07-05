Dzisiaj po godzinie 6 na kieleckim Biesaku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali 65-letniego mężczyznę.

Mężczyzna był poszukiwany po ujawnieniu zwłok jego żony. Na miejscu udzielono mu pomocy medycznej i przetransportowano do szpitala.

Po poprawie stanu zdrowia, z zatrzymanym zostaną przeprowadzone czynności procesowe w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Obława po odnalezieniu zwłok kobiety. Policja zatrzymała 65-latka

Obława trwała po odnalezieniu w Borkowie zwłok 64-letniej kobiety. Na miejscu nie było męża denatki. To właśnie on był poszukiwany przez mundurowych. Funkcjonariusze przeczesywali rozległe tereny, a ich wysiłki koncentrowały się wokół Biesaku. W niedzielę, 5 lipca około godziny 6:00, mundurowi natrafili na 65-letniego mężczyznę.

Bezpośrednio po zatrzymaniu, stan 65-latka wymagał interwencji medycznej. Na miejscu zdarzenia natychmiast udzielono mu niezbędnej pomocy. Następnie, mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką lekarzy. Decyzja o przewiezieniu do placówki medycznej jest standardową procedurą w przypadku, gdy osoba zatrzymana wymaga specjalistycznej opieki lub jej stan zdrowia budzi jakiekolwiek wątpliwości. To właśnie w szpitalu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania, które pozwolą ocenić jego kondycję fizyczną i psychiczną. Od tego, jak szybko jego stan zdrowia na to pozwoli, zależeć będą dalsze kroki w prowadzonym śledztwie.

65-latek zatrzymany. Co dalej ze śledztwem?

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Kielcach, po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i uzyskaniu zgody lekarzy, z udziałem zatrzymanego 65-latka zostaną przeprowadzone szczegółowe czynności procesowe. Obejmują one przesłuchania oraz inne działania, które mają na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich, nawet najdrobniejszych, okoliczności sprawy. Śledczy będą dążyć do ustalenia pełnego obrazu zdarzeń, które doprowadziły do trwających od niedzieli poszukiwań i dzisiejszego zatrzymania.

Obława po tragedii w Borkowie

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