Tajemnicza śmierć 64-latki w Borkowie. Trwa wielka obława za jej mężem

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Zgłoszenie o kobiecie bez czynności życiowych
Kieleckie służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości po otrzymaniu alarmującego telefonu. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w budynku mieszkalnym przebywa kobieta nie dająca żadnych oznak życia. Pod wskazany adres błyskawicznie wyruszyły policyjne radiowozy oraz zespół ratownictwa medycznego.
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Na miejsce skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 64-letniej kobiety – informowała nas wczoraj wieczorem Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Śledczy badają dom w Borkowie. Wykluczono zgon naturalny
Wersja o śmierci z przyczyn zdrowotnych została bardzo szybko odrzucona przez funkcjonariuszy. Budynek, w którym rozegrał się dramat, natychmiast przekształcono w teren szczegółowych badań kryminalistycznych. Pod nadzorem prokuratora technicy przez wiele godzin gromadzili ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzeń. Jak poinformowali mundurowi, pierwsze ślady sugerują udział osób trzecich w śmierci kobiety. Jednocześnie stróże prawa zaznaczają, że pod tym adresem nigdy wcześniej nie odnotowano żadnych interwencji, a rodzina nie była objęta procedurą Niebieskiej Karty.
Obława za 65-letnim mężem zmarłej kobiety
Mundurowi kontynuują szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, której celem jest namierzenie partnera zmarłej. Funkcjonariusze proszą mieszkańców o zachowanie ostrożności i spokoju, podczas gdy trwają czynności zmierzające do rozwikłania sprawy. Patrole przeczesują pobliskie tereny leśne, kontrolują szlaki wylotowe i weryfikują wszelkie potencjalne kryjówki mężczyzny. Do działań operacyjnych włączono również policyjnych przewodników z psami tropiącymi.
Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Wczoraj również w działaniach brali udział funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W działania zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. W działaniach biorą udział funkcjonariusze różnych pionów. Wczoraj w działania poszukiwawcze zaangażowano 255 policjantów. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły - informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach.
Rysopis poszukiwanego 65-latka z Borkowa
Zaginiony to mężczyzna o wzroście około 175 centymetrów, wyróżniający się masywną sylwetką oraz krótkimi, siwymi włosami. W chwili zaginięcia miał na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek oraz podwinięte na dole brązowe spodnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przemieszcza się on na boso, bez założonych butów i skarpet, a jego prawa dłoń może być wyraźnie spuchnięta. Policjanci apelują do wszystkich świadków, osób posiadających nagrania z wideorejestratorów lub mających jakąkolwiek wiedzę o miejscu pobytu 65-latka, o niezwłoczne przekazanie informacji poprzez kontakt pod bezpłatny numer alarmowy 112.