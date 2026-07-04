Tajemnicza śmierć 64-latki w Borkowie. Trwa wielka obława za jej mężem

Zgłoszenie o kobiecie bez czynności życiowych

Kieleckie służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości po otrzymaniu alarmującego telefonu. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w budynku mieszkalnym przebywa kobieta nie dająca żadnych oznak życia. Pod wskazany adres błyskawicznie wyruszyły policyjne radiowozy oraz zespół ratownictwa medycznego.

Na miejsce skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 64-letniej kobiety – informowała nas wczoraj wieczorem Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

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Wersja o śmierci z przyczyn zdrowotnych została bardzo szybko odrzucona przez funkcjonariuszy. Budynek, w którym rozegrał się dramat, natychmiast przekształcono w teren szczegółowych badań kryminalistycznych. Pod nadzorem prokuratora technicy przez wiele godzin gromadzili ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzeń. Jak poinformowali mundurowi, pierwsze ślady sugerują udział osób trzecich w śmierci kobiety. Jednocześnie stróże prawa zaznaczają, że pod tym adresem nigdy wcześniej nie odnotowano żadnych interwencji, a rodzina nie była objęta procedurą Niebieskiej Karty.

Obława za 65-letnim mężem zmarłej kobiety

Mundurowi kontynuują szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, której celem jest namierzenie partnera zmarłej. Funkcjonariusze proszą mieszkańców o zachowanie ostrożności i spokoju, podczas gdy trwają czynności zmierzające do rozwikłania sprawy. Patrole przeczesują pobliskie tereny leśne, kontrolują szlaki wylotowe i weryfikują wszelkie potencjalne kryjówki mężczyzny. Do działań operacyjnych włączono również policyjnych przewodników z psami tropiącymi.

Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Wczoraj również w działaniach brali udział funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W działania zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. W działaniach biorą udział funkcjonariusze różnych pionów. Wczoraj w działania poszukiwawcze zaangażowano 255 policjantów. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły - informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach.

Rysopis poszukiwanego 65-latka z Borkowa

Zaginiony to mężczyzna o wzroście około 175 centymetrów, wyróżniający się masywną sylwetką oraz krótkimi, siwymi włosami. W chwili zaginięcia miał na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek oraz podwinięte na dole brązowe spodnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przemieszcza się on na boso, bez założonych butów i skarpet, a jego prawa dłoń może być wyraźnie spuchnięta. Policjanci apelują do wszystkich świadków, osób posiadających nagrania z wideorejestratorów lub mających jakąkolwiek wiedzę o miejscu pobytu 65-latka, o niezwłoczne przekazanie informacji poprzez kontakt pod bezpłatny numer alarmowy 112.