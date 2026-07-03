Zderzenie z "elką" na obwodnicy Wąchocka. Zwierzę wybiegło prosto pod koła

Zderzenie samochodu dostawczego z "eLką" na obwodnicy Wąchocka
Poranny incydent z 3 lipca na obwodnicy Wąchocka wymusił interwencję policji oraz ratowników medycznych. Tuż przed godziną dziewiątą, na fragmencie trasy przebiegającym przez Parszów, doszło do najechania pojazdu dostawczego na auto szkoleniowe. W wyniku tego uderzenia poszkodowani zostali instruktor oraz 17-letnia kursantka, których przetransportowano do najbliższych placówek medycznych. Służby zabezpieczyły teren i całkowicie wyłączyły z użytku jeden z pasów w kierunku Skarżyska-Kamiennej.
Do zdarzenia doszło na nowo otwartym odcinku drogi krajowej 42 w miejscowości Parszów. Jak ustalili policjanci na miejscu, pojazd do nauki jazdy marki Hyundai jechał w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Za nim jechał samochód dostawczy marki Iveco. Na wysokości Parszowa kursantka kierująca Hyundaiem wykonała nagły manewr hamowania z uwagi na to, iż na drogę przed auto wybiegło zwierzę. Jadący za nim kierowca Iveco nie zachował bezpiecznej odległości, najechał na tył poprzedzającego pojazdu, w wyniki czego auto szkoleniowe zjechało z drogi i wpadło do rowu. Poszkodowana została kursantka oraz instruktor. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Kielcach i w Skarżysku-Kamiennej, w stanie niezagrażającym zdrowiu - powiedział nam Paweł Szczygieł z KPP w Starachowicach.