Ponad 400 interwencji strażaków. Województwo świętokrzyskie liczy straty po gigantycznej nawałnicy

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-07-02 9:57

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które uderzyły w środę w województwo świętokrzyskie, spowodowały ogromne zniszczenia. Ratownicy wyjeżdżali w teren ponad 400 razy, walcząc z konsekwencjami potężnych ulew i porywistego wiatru. Żywioł zrywał dachy, łamał drzewa i paraliżował dostawy prądu. Szczególnie trudna sytuacja panuje w Starachowicach, gdzie ulice dosłownie zamieniły się w rwące rzeki.

Skutki burzy w regionie świętokrzyskim. Środa 1 lipca pod znakiem nawałnic

Środowa noc, 1 lipca, zapisała się w pamięci strażaków z województwa świętokrzyskiego jako czas wzmożonego wysiłku. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne przetoczyły się przez cały region, wymuszając na służbach natychmiastową reakcję. Telefony alarmowe nie stygły, a mundurowi musieli zmierzyć się z setkami wezwań do usuwania szkód wyrządzonych przez szalejącą aurę. Ogólny bilans tej burzowej doby to przeszło 400 wyjazdów ratowniczych. Gdzie dokładnie sytuacja wymagała najczęstszych interwencji?

Zestawienie działań strażackich z podziałem na poszczególne powiaty prezentuje się następująco:

  • w powiecie buskim odnotowano 26 wyjazdów
  • w jędrzejowskim straż interweniowała 28 razy
  • powiat kazimierski to 4 zgłoszenia
  • w mieście Kielce mundurowi działali aż 88 razy
  • powiat konecki zamknął się w 32 wyjazdach
  • w opatowskim przeprowadzono 22 akcje
  • powiat ostrowiecki wymagał 6 interwencji
  • w pińczowskim ratownicy pojawiali się 5 razy
  • na terenie powiatu sandomierskiego wyjeżdżano 60 razy
  • powiat skarżyski to 8 działań strażaków
  • w starachowickim zanotowano 75 interwencji
  • powiat staszowski wygenerował 20 wyjazdów
  • we włoszczowskim odbyły się 33 akcje

W związku z burzami świętokrzyscy strażacy interweniowali już ponad 400 razy, usuwając skutki nawałnic w regionie. Najwięcej pracy odnotowano w powiatach: kieleckim, starachowickim oraz sandomierskim, choć zgłoszenia napływały z każdego powiatu w regionie - relacjonuje Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej. 

Strażacy pracujący na zalanej ulicy w Starachowicach po nawałnicy. O skutkach burz w regionie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 36

Żywioł nad Świętokrzyskiem. Starachowice walczą ze skutkami załamania pogody

Zasadnicza część działań ratowniczych skupiała się na kilku powtarzających się problemach:

  • strażacy musieli usunąć 230 groźnych wiatrołomów
  • w całym województwie zabezpieczono 52 dachy, które uległy zniszczeniu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych
  • służby interweniowały w przypadku 100 zalanych budynków oraz udrożniły 10 zalanych odcinków dróg

Najważniejszą z perspektywy bezpieczeństwa wiadomością jest to, że podczas przejścia burz nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Skala mobilizacji sił ratowniczych była jednak ogromna. Na front walki z żywiołem wysłano łącznie ponad 2600 funkcjonariuszy reprezentujących Państwową Straż Pożarną (PSP) i Ochotniczą Straż Pożarną (OSP), a do akcji użyto 530 specjalistycznych wozów. Praca służb jeszcze się nie zakończyła, gdyż dyspozytorzy wciąż odbierają kolejne prośby o pomoc. Dowodem na powagę sytuacji w regionie są m.in. udostępniane zdjęcia zalanych Starachowic.

Ulewa w Starachowicach zrujnowała miasto. Prezydent Marek Materek reaguje

Lokalne dane pokazują, że w powiecie starachowickim w ciągu zaledwie parudziesięciu minut spadły aż 54 litry wody na metr kwadratowy. Tak gwałtowny opad deszczu musiał skutkować poważnymi podtopieniami i zablokowanymi drogami. Dynamiczną sytuację w mieście na bieżąco monitorowało Radio ESKA Starachowice. Wszelkie fotografie oraz nagrania obrazujące przerażającą siłę ulewy, gradobicia i awarii infrastruktury udostępniono na facebookowym profilu ESKA Starachowice News. O krokach podjętych w celu opanowania kryzysu wypowiedział się również włodarz Starachowic, Marek Materek.

Przez nasze miasto przeszła nawałnica, której skutki będą usuwane w najbliższych godzinach i dniach. Straż Pożarna działa na pełnych obrotach, podobnie jak inne służby - napisał Marek Materek w mediach społecznościowych. Jeśli widzicie uszkodzoną infrastrukturę miejską - usterki, uszkodzenia możecie zgłaszać przez sms bądź mms w ramach Starachowickiego Alertu Miejskiego bądź przez aplikację Naprawmy Starachowice. Numer telefonu Starachowickiego Alertu Miejskiego: 792 082 222 (SMS bądź MMS). Przed nami dużo pracy, już teraz serdecznie dziękuję Wszystkim służbom i tym, którzy niosą pomoc potrzebującym.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki