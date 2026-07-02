Ponad 400 interwencji strażaków. Województwo świętokrzyskie liczy straty po gigantycznej nawałnicy

Skutki burzy w regionie świętokrzyskim. Środa 1 lipca pod znakiem nawałnic

Środowa noc, 1 lipca, zapisała się w pamięci strażaków z województwa świętokrzyskiego jako czas wzmożonego wysiłku. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne przetoczyły się przez cały region, wymuszając na służbach natychmiastową reakcję. Telefony alarmowe nie stygły, a mundurowi musieli zmierzyć się z setkami wezwań do usuwania szkód wyrządzonych przez szalejącą aurę. Ogólny bilans tej burzowej doby to przeszło 400 wyjazdów ratowniczych. Gdzie dokładnie sytuacja wymagała najczęstszych interwencji?

Zestawienie działań strażackich z podziałem na poszczególne powiaty prezentuje się następująco:

w powiecie buskim odnotowano 26 wyjazdów

w jędrzejowskim straż interweniowała 28 razy

powiat kazimierski to 4 zgłoszenia

w mieście Kielce mundurowi działali aż 88 razy

powiat konecki zamknął się w 32 wyjazdach

w opatowskim przeprowadzono 22 akcje

powiat ostrowiecki wymagał 6 interwencji

w pińczowskim ratownicy pojawiali się 5 razy

na terenie powiatu sandomierskiego wyjeżdżano 60 razy

powiat skarżyski to 8 działań strażaków

w starachowickim zanotowano 75 interwencji

powiat staszowski wygenerował 20 wyjazdów

we włoszczowskim odbyły się 33 akcje

W związku z burzami świętokrzyscy strażacy interweniowali już ponad 400 razy, usuwając skutki nawałnic w regionie. Najwięcej pracy odnotowano w powiatach: kieleckim, starachowickim oraz sandomierskim, choć zgłoszenia napływały z każdego powiatu w regionie - relacjonuje Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.

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Zasadnicza część działań ratowniczych skupiała się na kilku powtarzających się problemach:

strażacy musieli usunąć 230 groźnych wiatrołomów

w całym województwie zabezpieczono 52 dachy, które uległy zniszczeniu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych

służby interweniowały w przypadku 100 zalanych budynków oraz udrożniły 10 zalanych odcinków dróg

Najważniejszą z perspektywy bezpieczeństwa wiadomością jest to, że podczas przejścia burz nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Skala mobilizacji sił ratowniczych była jednak ogromna. Na front walki z żywiołem wysłano łącznie ponad 2600 funkcjonariuszy reprezentujących Państwową Straż Pożarną (PSP) i Ochotniczą Straż Pożarną (OSP), a do akcji użyto 530 specjalistycznych wozów. Praca służb jeszcze się nie zakończyła, gdyż dyspozytorzy wciąż odbierają kolejne prośby o pomoc. Dowodem na powagę sytuacji w regionie są m.in. udostępniane zdjęcia zalanych Starachowic.

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Lokalne dane pokazują, że w powiecie starachowickim w ciągu zaledwie parudziesięciu minut spadły aż 54 litry wody na metr kwadratowy. Tak gwałtowny opad deszczu musiał skutkować poważnymi podtopieniami i zablokowanymi drogami. Dynamiczną sytuację w mieście na bieżąco monitorowało Radio ESKA Starachowice. Wszelkie fotografie oraz nagrania obrazujące przerażającą siłę ulewy, gradobicia i awarii infrastruktury udostępniono na facebookowym profilu ESKA Starachowice News. O krokach podjętych w celu opanowania kryzysu wypowiedział się również włodarz Starachowic, Marek Materek.