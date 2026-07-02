Pogoda w Kielcach: 3-5 lipca

Nadchodzący weekend w Kielcach zapowiada się pod znakiem pogodowej zmiany. Piątek przyniesie letnie temperatury i bezchmurne niebo, ale już kolejne dni to zupełnie inna aura. Sobota i niedziela będą znacznie chłodniejsze, a na zakończenie weekendu pojawią się opady, które mogą wpłynąć na plany mieszkańców.

Piątek z letnią temperaturą

Weekend rozpocznie się w Kielcach bardzo przyjemnie. W piątek, 3 lipca, na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w całej prognozie. Noc również będzie stosunkowo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 14°C. Przez cały dzień niebo ma być bezchmurne, a wiatr powieje z prędkością około 5 m/s.

Nagłe ochłodzenie w sobotę

Już w sobotę, 4 lipca, pogoda w Kielcach wyraźnie się zmieni. Maksymalna temperatura spadnie aż o kilka stopni i wyniesie około 19°C. Noce także staną się chłodniejsze, ze spadkami do 12 stopni. Mimo ochłodzenia, dzień zapowiada się słonecznie, a prognozowane opady są jedynie symboliczne. Wiatr będzie nieco mocniejszy niż w piątek, osiągając prędkość do około 6 m/s.

Niedziela z deszczem i chmurami

Niedziela, 5 lipca, przyniesie kontynuację chłodniejszej aury. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie około 19 stopni, a w nocy spadnie do około 12°C, co będzie najniższą wartością tego weekendu. Tego dnia nad Kielcami pojawią się chmury, a synoptycy prognozują opady deszczu. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Kielcach?

Pogoda w ten weekend w Kielcach będzie sprzyjać różnym formom aktywności. Ciepły i słoneczny piątek to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, na przykład na długim spacerze po parkach czy w okolicach miejskich terenów rekreacyjnych. Sobota, choć chłodniejsza, wciąż będzie słoneczna, co zachęca do wyjścia z domu, warto jednak zabrać ze sobą cieplejsze ubranie. Z kolei deszczowa niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych w zamkniętych obiektach lub spędzenia czasu w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather