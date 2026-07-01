Tragedia na polu. Traktor przygniótł 14-latkę, nastolatka zginęła na miejscu

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-07-01 14:28

Przerażające wieści z województwa świętokrzyskiego. W miejscowości Kików, niedaleko Buska-Zdroju, rozegrał się tragiczny w skutkach wypadek podczas prac rolniczych. Przewracający się ciągnik przygniótł 14-letnią dziewczynkę, która podróżowała maszyną razem z rodziną. Życia nastolatki nie udało się uratować. Śledczy badają teraz okoliczności tego koszmarnego zdarzenia.

Do dramatu doszło w środę, 1 lipca, około godziny 13:00 na terenie gminy Solec-Zdrój. Świętokrzyskie służby ratownicze odebrały dramatyczne zgłoszenie dotyczące wypadku z udziałem maszyny rolniczej. Traktorem podróżowały łącznie trzy osoby: 52-letni mężczyzna oraz dwójka jego nastoletnich dzieci, 16-letni chłopiec i 14-letnia dziewczynka.

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Dramatyczny wypadek rolniczy w Kikowie. 14-latka przygnieciona przez ciągnik

Z informacji przekazanych przez buską policję wynika, że w trakcie jazdy ciągnik nagle się wywrócił, doprowadzając do niezwykle groźnej sytuacji. Najmłodsza z uczestniczek zdarzenia, 14-latka, znalazła się w potrzasku pod wielotonową maszyną, co wymagało natychmiastowej interwencji.

Na miejsce natychmiast skierowano potężne siły ratunkowe, w tym pięć zastępów strażackich, jednostki policji oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Dziecko zostało wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby ratownicze, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon – informuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Teren wypadku został otoczony przez funkcjonariuszy policji, którzy pod ścisłym nadzorem prokuratury prowadzą czynności dochodzeniowe. Eksperci gromadzą materiał dowodowy, aby dokładnie zrekonstruować przebieg wydarzeń i ustalić przyczyny przewrócenia się traktora.

Przewrócony ciągnik i parawan strażacki na polu przy belach siana. O tragedii w Kikowie przeczytasz na SE.
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Tragiczny finał prac polowych. Straż pożarna apeluje do mieszkańców

Śmierć młodej dziewczyny wstrząsnęła lokalną społecznością na Ponidziu, przypominając o ogromnym ryzyku, jakie niesie ze sobą praca w gospodarstwie rolnym. To tragiczne zdarzenie jest dobitnym przykładem na to, jak wielkim zagrożeniem może być obsługa ciężkiego sprzętu rolniczego.

Kielecka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zwraca uwagę na zbliżający się okres wzmożonych prac polowych. Służby stanowczo apelują do wszystkich rolników w regionie świętokrzyskim o zachowanie najwyższej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

– Zbliża się sezon żniw, dlatego apelujemy i bardzo prosimy o szczególną uwagę oraz ostrożność podczas wszelkich prac polowych – podkreśla st. kpt. Marcin Bajur.

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ZGINĘŁA NASTOLATKA
CIĄGNIK
DZIECKO
NASTOLATKA
WYPADEK CIĄGNIK
CIĄGNIK ROLNICZY
WYPADEK
CIĄGNIK WYPADEK