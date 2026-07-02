Pogoda w Kielcach: 3-5 lipca

Pierwszy weekend lipca w Kielcach zapowiada się pod znakiem dynamicznych zmian. Aura wyraźnie podzieli te trzy dni na dwie części. Początek weekendu da nadzieję na letnią pogodę, jednak sobota i niedziela przyniosą już zupełnie inne warunki, z niższymi temperaturami i przewagą chmur na niebie.

Ciepły i słoneczny start weekendu

Piątek, 3 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Kielcach. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 26 stopni Celsjusza, co w połączeniu z niewielkim zachmurzeniem stworzy bardzo przyjemne, letnie warunki. Noc również będzie stosunkowo ciepła, z temperaturą minimalną w okolicach 15°C. Wiatr powieje z prędkością około 5 m/s.

Nagłe ochłodzenie i chmury w sobotę

Już w sobotę pogoda w Kielcach ulegnie gwałtownej zmianie. Temperatura maksymalna spadnie aż o kilka stopni i wyniesie zaledwie około 19°C. Słoneczną aurę zastąpi duże zachmurzenie, które utrzyma się przez większą część dnia. Mimo pochmurnego nieba, nie należy spodziewać się opadów. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek, osiągając prędkość około 5 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie już chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 12 stopni.

Pochmurna niedziela z niewielkim deszczem

Niedziela, 5 lipca, przyniesie kontynuację pochmurnej aury. Na niebie w Kielcach dominować będą chmury, a dodatkowo mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Temperatura będzie bardzo zbliżona do sobotniej, z maksymalną wartością sięgającą około 20 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Pogoda w Kielcach wyraźnie wpłynie na weekendowe plany. Ciepły i słoneczny piątek to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer po parkach, aktywność fizyczna czy relaks w promieniach słońca będą doskonałym pomysłem. Z kolei chłodniejsza i pochmurna sobota oraz niedziela, z możliwością przelotnego deszczu, mogą skłonić do wyboru atrakcji pod dachem. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne lub spędzić czas w kawiarni. Mimo niższej temperatury, spacer wciąż będzie możliwy, ale warto zabrać ze sobą cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather