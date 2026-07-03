Tragedia podczas prac w polu. 14-latka zginęła pod ciągnikiem. Nowe informacje w sprawie

Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje 14-letnia dziewczynka

Do dramatu doszło w środę, 2 lipca, około godziny 13 w miejscowości Kików w gminie Solec-Zdrój, niedaleko Buska-Zdroju. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o przewróconym ciągniku rolniczym i uwięzionej pod nim osobie.

Jak ustalono, traktorem podróżowały trzy osoby – 52-letni mężczyzna oraz jego dwoje dzieci: 16-letni syn i 14-letnia córka. W pewnym momencie maszyna przewróciła się, a nastolatka została przygnieciona przez wielotonowy pojazd.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR. Reanimacja nie przyniosła skutkuNa miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeszcze przed przyjazdem służb dziewczynkę spod ciągnika wydobyły osoby będące na miejscu.

– Dziecko zostało wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby ratownicze, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon – informuje st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Prokuratura wszczęła śledztwo. Ojciec był trzeźwy

Po tragedii policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli wyjaśnianie wszystkich okoliczności wypadku. Jak ustalił „Fakt”, 52-letni ojciec dzieci został przebadany na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Śledczy przesłuchali już pierwszych świadków zdarzenia. W czwartek, 2 lipca miała się odbyć również sekcja zwłok 14-latki, która ma pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny śmierci.

Śledczy badają przyczyny tragedii. Rodzina została objęta pomocą

Portal dodaje, że Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy zaznaczają jednak, że na obecnym etapie nie można wykluczyć rozszerzenia kwalifikacji prawnej.

Nadal nie wiadomo, dlaczego ciągnik przewrócił się podczas prac polowych ani jakie dokładnie czynności wykonywały w tym czasie dzieci. Wszystkie okoliczności są szczegółowo analizowane przez policję i prokuraturę. Wiadomo również, że rodzina zmarłej 14-latki została objęta pomocą psychologiczną.

W związku ze zbliżającym się okresem intensywnych prac rolniczych strażacy przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z maszyn rolniczych.

– Zbliża się sezon żniw, dlatego apelujemy i bardzo prosimy o szczególną uwagę oraz ostrożność podczas wszelkich prac polowych – podkreśla st. kpt. Marcin Bajur.

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