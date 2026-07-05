Ida Nowakowska z rodziną rozprawia o USA. Syn prezenterki to wykapany ojciec?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-05 11:40

4 lipca 2026 roku w Stanach Zjednoczonych świętowano 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. W związku z tym w telewizyjnym studiu porannego formatu Polsatu gościła Ida Nowakowska (36 l.) z mężem i synem. Rodzina, która w telewizji opowiedziała o życiu między Polską a USA, postawiła na spójne stylizacje! Ładne trio?

Ida Nowakowska z mężem i synem w "halo tu polsat". Maksymilian to skóra zdjęta z ojca

W 2015 roku polska tancerka wzięła ślub z Jackiem Herndonem, którego spotkała podczas studiów aktorskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Choć małżonkowie początkowo świetnie odnajdywali się na Zachodnim Wybrzeżu, to właśnie za namową Jacka zdecydowali się na przenosiny do Polski, gdzie Ida Nowakowska rozpoczęła intensywną karierę w mediach.

Sześć lat po ślubie na świat przyszedł syn pary, któremu rodzice nadali imiona Maksymilian Marek. Z okazji okrągłej, 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości przez USA cała rodzina odwiedziła studio formatu "halo tu polsat", by podzielić się swoimi doświadczeniami z życia na dwóch kontynentach. Wszyscy pojawili się w starannie dobranych kreacjach, a sympatycy programu nie mogli oderwać wzroku od 5-letniego chłopca. W opinii wielu internautów maluch jest niezwykle podobny do taty.

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Prezenterka zauważyła, że pomimo dużej odległości geograficznej i różnic kulturowych oba narody mają wspólne, podobne wartości. Jej mąż dodał, że choć pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, wewnętrznie czuje ogromną więź z ojczyzną swojej żony i traktuje Polskę jako swój kraj.

"Mam w jakimś sensie dwa serca, które bardzo mocno biją i dla Polski, i dla Ameryki. Taką rodzinę też stworzyliśmy. Oczywiście, chcemy przekazać to naszemu synkowi, żeby on zrozumiał, czym jest Ameryka, a czym jest Polska. Choć kraje te są tak dalekie, jeśli chodzi o położenie geograficzne, są bardzo blisko, jeśli chodzi o ideały" - powiedziała Ida Nowakowska-Herndon.

Ida Nowakowska z mężem i synem w halo tu polsat. O rodzinie gwiazdy przeczytasz na SE.
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Nowakowska powraca na antenę. Wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Obecność Idy Nowakowskiej w paśmie śniadaniowym Polsatu nie była kwestią przypadku. Po zakończeniu współpracy z Telewizją Polską, wynikającym z gruntownych zmian w stacji, gwiazda wkrótce znów pojawi się na szklanym ekranie. Prezenterka zdecydowała się przyjąć wyzwanie i jesienią wystąpi w nowej odsłonie muzycznego widowiska "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

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Ida Nowakowska