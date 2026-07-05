Madonna uderza w sztuczną inteligencję w muzyce. Gwiazda nie gryzie się w język

Madonna to niepodważalna legenda światowej popkultury, obecna na scenie od kilkudziesięciu lat. Wokalistka nieustannie dostarcza fanom nowych wrażeń, angażując się w różnorodne projekty i wywołując dyskusje swoimi śmiałymi wypowiedziami oraz życiem prywatnym. Tym razem 67-letnia gwiazda postanowiła odnieść się do rosnącej popularności sztucznej inteligencji w sztuce, nie szczędząc jej słów krytyki.

Madonna w kolejnym przypływie szczerości: "sztuczna inteligencja to przeciwieństwo sztuki"

Z okazji promocji albumu "Confessions II" wokalistka udzieliła ostatnio serii szeroko komentowanych wywiadów. Znana z bezkompromisowości Madonna poruszyła w nich wiele intrygujących tematów. Wspominała swoje miłosne podboje z lat 80. i nie kryła problemów zdrowotnych z kolanem. Teraz szerokim echem odbił się wywiad dla włoskiego "Vogue'a". Królowa popu skomentowała w nim obecną kondycję rynku muzycznego, skupiając się na wpływie sztucznej inteligencji. Jej zdaniem, artyści coraz rzadziej przykładają wagę do jakości swoich dzieł. Poleganie na algorytmach ma według niej całkowicie eliminować element twórczego ryzyka, co w jej ocenie kłóci się z samą ideą sztuki.

"Teraz, żeby mieć kontrakt, myślisz, ilu masz obserwatorów. Właśnie dlatego w 'Bring Your Love' śpiewam: 'nie odwracaj mojej uwagi liczbami'. Według mnie, to zaczęło się od końca myślenia o notowaniach, liczbach odtworzeń w serwisach streamingowych. Algorytmy i sztuczna inteligencja to przeciwieństwo podejmowania ryzyka i dla mnie również przeciwieństwo tworzenia sztuki" - powiedziała artystka.

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Gwiazda wyjawia, jak wypoczywa i pobudza wyobraźnię

Wywiad dla włoskiego magazynu był również okazją do podzielenia się osobistymi sposobami na relaks i poszukiwanie artystycznych bodźców. Dla 67-latki największą inspiracją pozostają natura, spędzanie czasu z dziećmi oraz konie. Aby wciąż mieć świeże spojrzenie na twórczość, Madonna przyznała, że robi sobie systematyczne przerwy od show-biznesu, co pozwala jej na wykreowanie nowych idei. Istotną rolę w jej życiu odgrywa także taniec.

"Taniec nie jest czymś głupim i bezmyślnym, ale też pozwala ludziom na dołączenie do społeczności i związanie się ze sobą nawzajem. Parkiet to wręcz rytualna przestrzeń, na której jest się wolnym we własnym ciele i umyśle, pozbywa się lęku i mam nadzieję, że też wynosi się wyższy poziom świadomości" - wyjaśniła.

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