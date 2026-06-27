Madonna zdradziła tajniki swoich randek. Nie uwierzysz, o co pytała mężczyzn!

Madonna od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Chociaż opinia publiczna najczęściej skupia się na jej działalności artystycznej oraz wypowiedziach, to jednak prywatne perypetie wokalistki również przyciągają sporą uwagę. Ostatnio Madonna postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat swojej przeszłości i opowiedziała o randkowych zwyczajach sprzed wielu lat.

Madonna wspomina dawne czasy. Tak randkowała w młodości

Niedawno ikona muzyki pop wzięła udział w znanym formacie internetowym. Madonna, promując swoje najnowsze wydawnictwo "Confessions II", zagościła w programie "Rent Free". Jest to interaktywna gra organizowana przez Bilt Rewards, w której gracze walczą o nagrody pieniężne na opłacenie czynszu. Podczas rozmowy z prowadzącym, 67-letnia artystka wspominała lata 80., kiedy to jej życie towarzyskie kwitło w luksusowych rejonach Nowego Jorku, a ona sama często umawiała się na randki. Jak się okazuje, bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze partnera była możliwość skorzystania z jego wanny, a w ostateczności prysznica.

"Wybierałam facetów na randki między innymi po tym, czy mieli wannę albo prysznic, z których mogłam korzystać. Pytałam: 'A gdzie mieszkasz?'. Oni odpowiadali: 'Na Upper West Side'. Wtedy dopytywałam: 'Masz wannę?'. To był dla mnie naprawdę duży atut" - powiedziała.

"Chodziłam do domu takiego chłopaka albo potencjalnego chłopaka, żeby wziąć kąpiel albo prysznic. Przy okazji zajadałam się domowym jedzeniem przygotowanym przez jego mamę!" - dodała.

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Piosenkarka i jej skomplikowane sprawy sercowe. Dziś żyje w cieniu plotek o tajnym ślubie

67-letnia ikona popu ma na koncie nie tylko spektakularne sukcesy muzyczne i liczne nagrody, ale także wiele kontrowersyjnych sytuacji. Nic dziwnego, że życie uczuciowe piosenkarki nieustannie budzi emocje. Pierwszym małżonkiem artystki był popularny aktor Sean Penn. Z kolei jej drugim mężem został brytyjski reżyser Guy Ritchie, z którym wychowała syna Rocco. Madonna zaadoptowała także pięcioro dzieci.

Obecnie spotyka się z 29-letnim Akeenem Morrisem, pochodzącym z Jamajki piłkarzem. Różnica wieku nie przeszkadza w pojawianiu się kolejnych plotek o zaręczynach lub cichym ślubie tej pary. Podobne spekulacje krążą zresztą również wokół 80-letniej Cher i jej młodszego partnera.

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