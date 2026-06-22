Majątek zmarłego muzyka trafi w ręce jego 9-letniego syna. Zawrotna kwota!

Życie brytyjskiego muzyka, który zdobył sławę dzięki formacji One Direction, zakończyło się nagle 16 października 2024 roku po dramatycznym upadku z hotelowego balkonu. Fatalny w skutkach incydent w Buenos Aires wstrząsnął globalną społecznością fanów, pogrążając ich w głębokiej żałobie. Liam Payne w przeszłości wielokrotnie podkreślał, że chciał odpowiednio zadbać o dorosłe życie swojego potomka, a dziś wreszcie poznaliśmy oficjalną wielkość zgromadzonego dla niego majątku.

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Brytyjski "Daily Mail" dotarł do sądowych dokumentów, które rzucają nowe światło na tę sprawę. Wynika z nich jasno, że całość środków zmarłego w Argentynie muzyka przypadnie w udziale jego urodzonemu w marcu 2017 roku potomkowi. Dziewięcioletni dziś Bear Grey wzbogaci się o ponad 21,9 miliona funtów, co po przeliczeniu daje zawrotną sumę około 107 milionów złotych.

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Wspomniana redakcja przypomina, że zaledwie kilka miesięcy po tragedii ujawniono informację o całkowitym braku testamentu piosenkarza. Ponieważ w momencie śmierci Liam Payne nie był w małżeństwie ani związku partnerskim, przepisy jednoznacznie wskazują, że wszystkie zgromadzone przez niego dobra dziedziczy dziecko. Znajomi z otoczenia muzyka podkreślali często, że jego głównym celem było finansowe zabezpieczenie przyszłych potomków. Na niedługo po nabyciu domu dla swoich rodziców w 2015 roku, artysta miał już rozglądać się za następnymi nieruchomościami dla własnej rodziny.

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Gazeta "Daily Mail" informuje ponadto, że dotychczasowe szacunki dotyczące fortuny wokalisty były o kilka milionów wyższe niż ostateczna kwota w sądowych papierach. Różnica wynika z faktu, że wymiar sprawiedliwości potrącił już z puli nieuregulowane długi. Chłopiec zyska pełny dostęp do pieniędzy dopiero w dniu swoich osiemnastych urodzin, a do tego momentu pieczę nad finansami będą sprawować jego mama, piosenkarka Cheryl Tweedy, oraz znany prawnik Richard Bray. Co za tym idzie, Liam Payne nie pozostawił ani grosza swojej dziewczynie, z którą feralnego dnia przebywał w Argentynie, i której planował się wkrótce oświadczyć.

Mama dziewięcioletniego Beara to postać doskonale znana w świecie show-biznesu. Znana wcześniej jako Cheryl Cole piosenkarka wypłynęła na szerokie wody za sprawą udziału w formacie "X Factor". Wokalistka nagrała kultowy hit "Parachute" i regularnie tworzyła muzykę z najważniejszymi producentami w kraju. Mając za sobą dwa nieudane małżeństwa, artystka związała się z młodszym o dziesięć lat członkiem One Direction, czego owocem były narodziny syna w marcu 2017 roku.

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