67-letnia Madonna przyłapana! Założyła tak krótką mini, że aż odsłoniła za dużo

Madonna w mikrosukience w Paryżu. 67-letnia gwiazda oszukała czas

Madonna wysiadła z auta i powędrowała w stronę jednego z paryskich hoteli, a wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach i nagraniach. Paparazzi oraz wielbiciele nie mogli oderwać od niej oczu i obiektywów. Madonna pojawiła się w odważnej, kobaltowoniebieskiej minisukience, do której dobrała srebrne kozaki przed kolano (w stolicy Francji panują upały, a temperatura zbliża się do 40 stopni Celsjusza!) i błyszczącą kurtkę. Stylizacja była niezwykle śmiała, ale gwiazda od dekad przyzwyczaja fanów do tego, że nie boi się modowych eksperymentów. Tym razem również nie zawiodła.

Zobacz także: Byli najbardziej szokującą parą lat 80. Po czterech dekadach napisała o nim utwór. Co za tekst!

Internauci natychmiast zaczęli komentować jej wygląd. Wielu zwracało uwagę na to, że piosenkarka wygląda znacznie młodziej, niż wskazuje na to metryka. Nie da się ukryć, że gwiazda od lat dba o formę. Regularne treningi, taniec i aktywny tryb życia sprawiają, że może pochwalić się figurą, której pozazdrościłaby jej niejedna znacznie młodsza celebrytka. W Paryżu szczególną uwagę zwracały właśnie jej smukłe nogi i wysportowana sylwetka. Nic dziwnego, że przechodnie i fotoreporterzy dosłownie przecierali oczy ze zdumienia.

Zobacz także: Plejada gwiazd w filmie Madonny. To sportowcy narobili największego zamieszania

Madonna znów na językach

Sukienka Madonny była tak krótka, że gdy gwiazda się przechadzała, kreacja odsłoniła... jej bieliznę. Na szczęście mini miała nieco przedłużony tył, a gwiazda poprawiła niesforny przód i udało jej się nie zaliczyć żenującej wpadki. TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA Madonny w stylizacji, która narobiła zamieszania. Ładna? Tym razem zgrabna figura i skąpe wdzianko odwróciły uwagę fanów artystki od jej twarzy, która nic a nic się nie starzeje!

Zobacz także: Poważne problemy Madonny. Taniec na obcasach odbił się na jej zdrowiu

Zobacz więcej zdjęć. Julia Wieniawa kusi w bikini. Tak paraduje na egzotycznym wyjeździe!

Cichopek i Mucha jak Madonna i Britney przed laty? Ognisty pocałunek przed fotoreporterami!

28